Film Pelíšky naživo. Ako si na august 1968 pamätajú Leško, Huba, Feldeková a ďalší

Osobnosti spomínajú: V akej situácii vás pred päťdesiatimi rokmi zastihla správa o príchode vojsk Varšavskej zmluvy?

20. aug 2018 o 18:38 sme.sk

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Marián Leško (zdroj: Gabriel Kuchta)

Marián Leško, novinár

(mal 14 rokov)

„Cez obec Ostrovany, kde som žil, ruské tanky nešli. Takže ja som sa o tom dozvedel ráno 21. augusta, keď ma zobudila mama a poslala ma, aby som sa postavil pred potraviny do radu.

Povedala mi, že bude vojna a treba urobiť aspoň nejaké zásoby. Počúvali sme rádio a celé dni debatovali o tom, čo sa asi bude diať.

Nespomínam si na nikoho, kto by si myslel, že sa stala dobrá vec. Všetci čakali len to najhoršie.“

Rudolf Schuster. (zdroj: tasr)

Rudolf Schuster, bývalý prezident

(mal 34 rokov)

„Pracoval som vtedy vo Východoslovenských železiarňach a bol som z toho šokovaný ako všetci ostatní.

Nechcel som tomu veriť a šiel som sa do mesta pozrieť, či je to naozaj také vážne. V centre som videl, ako tanky šli popri rozostavanom hoteli Slovan a ľudia z neho hádzali tehly na tankistov.

Jedného tankistu trafili a oni potom začali strieľať naslepo na všetky strany. Celá táto udalosť ma ako Dubčekovca stála aj miesto a namiesto povýšenia som skončil ako podpredseda pre služby v meste.

Bol som vtedy totiž predseda výboru pre investičnú výstavbu a pod nás patrili aj projektanti, takže sa mi spočítali aj protiruské nápisy napríklad na nadjazdoch, hoci som to neorganizoval.“

Miroslav Kusý, politológ (zdroj: FOTO SME- JOZEF JAKUBČO )

Miroslav Kusý, politológ

(mal 36 rokov)

„Kolega z katedry ma zavolal, že Rusi sú tu. Išli sme na roh Pražskej ulice v Bratislave pozerať príjazd tankov.

Neveriacimi očami sme sa pozerali, že sú tu. Z ÚV KSS prišiel Gustáv Husák.

Bol strašne rozčúlený. Povedal, že na ÚV je šialenstvo a zmätok. Jedni plačú, druhí si tlčú hlavu o stenu. Na to sa zastavil a povedal: Ja tento národ zachránim, aj keby mi všetci napľuli do očí.“

Zuzana Szatmáry (zdroj: )

Zuzana Szatmáry, šéfka Nadácie Charty 77

(mala 21 rokov)

„Čítala som detektívku a počula som rachot. Išla som sa pozrieť z okna.

Na celej Štefánikovej ulici boli už tanky. Všetky domy sa triasli. Videla som, ako starí komunisti, niektorí aj v papučiach, utekajú na ÚV KSS. Zapla som rádio, hovorili, že prišli Rusi.

Zdalo sa mi to celé, ako oslavy deviateho mája a zároveň som si povedala: Ej hergot, tí starí židia mali zase pravdu, keď nám hovorili nevracajte sa domov. Dva týždne predtým som sa totiž vrátila z brigády z Izraela, kde nám starí židia vraveli, že Rusi nás obsadia.“

Zora Bútorová (zdroj: )

Zora Bútorová, sociologička

(mala 19 rokov)

„Dvadsiateho augusta večer som sadla do vlaku, ktorý ma mal odviezť cez východné Nemecko do Švédska. Mala som tam ísť na návštevu za strýkom, ktorý tam robil lekára.

Zavčas rána 21. sa na východonemeckých hraniciach vlak zastavil. Tam sme dlho sedeli a dlho sme nevedeli, čo sa deje. Až potom sme sa dozvedeli, že prišli vojská.

Mala som možnosť pokračovať v ceste, ale rozhodla som sa, že chcem byť v takej situácii doma.

Dva dni mi trvalo, kým som sa vrátila do Bratislavy. Doprava bola paralyzovaná, tuším sme nocovali niekde v nejakej telocvični. Po dvoch dňoch som sa domov vrátila s obrovským nárekom.“

Milan Kňažko (zdroj: TASR)

Milan Kňažko, herec

(mal 22 rokov)

„Devätnásteho augusta som nastúpil do Martinského divadla a 21. augusta nadránom prišli osloboditelia proti našej vôli.

Ešte v ten deň som išiel autostopom do Bratislavy, kde som bol účastný roznášania letákov, zmeny názvov ulíc a podobne.

Hovoril som s bratmi a s priateľmi o situácii, pretože mnohí z nich boli priamo očití svedkovia udalostí na Šafárikovom námestí a na Námestí SNP, kde zavraždili stredoškolákov. Najprv fungovali slobodné vysielače v Čechách aj na Slovensku, potom bola výzva takzvanej pasívnej rezistencie. Niekedy v druhej polovici septembra som odišiel do Francúzska.“

Jozef Uhrík. (zdroj: SITA)

Jozef Uhrík, bývalý šéf Volkswagenu

(mal 29 rokov)

„Pracoval som vo vtedajšej fabrike ZŤS Dubnica na výrobnom odbore a v ten deň som bol na služobnej ceste v Bratislave.

Pre mňa to bolo veľké prekvapenie a práve na ceste som mal možnosť vidieť pohyb vojsk, ktoré sa tlačili z juhu. Bol som mladým inžinierom a nepredpokladal som, že vývoj, ktorý bol vtedy v bývalom Československu, môže mať takýto koniec.

V Bratislave som následne videl niektoré nepríjemné udalosti, ktoré sa udiali na Šafárikovom námestí, keďže sme prechádzali cez Starý most do Petržalky.“

Zuzana Ďurišová (zdroj: SME - Gabriel Kuchta)

Zuzana Ďurišová, sudkyňa Najvyššieho súdu

(mala 17 rokov)

„Bola som po maturite a chodila som brigádovať. Ráno som šla do práce a všade boli tanky.

Bolo to niečo strašné. Šla som ďalej do mesta, kde všetci behali. Povedali nám, že idú aj ďalší vojaci, tak sme sa utekali schovať. Nevedela som, čo si o tom myslieť. Absolútne som tomu nerozumela. Vo sne mi niečo také nenapadlo. Bol to šok.“

Elena Kohútiková. (zdroj: SME - Vladimír Šimíček)

Elena Kohútiková, bývalá viceguvernérka NBS

(mala 15 rokov)

„Bola som ešte školáčkou. Vpád vojsk som vnímala cez reakciu mojich rodičov, ktorí verili v lepší vývoj a boli z toho sklamaní.

Dozvedela som sa to ráno, keď ma zobudila mama. Tá mi o celej udalosti povedala veľmi smutným hlasom. Keďže sme bývali na dedine, celú situáciu som potom sledovala v rádiu a televízii.“

Peter Mikuláš. (zdroj: FOTO SME - JOZEF JAKUBČO)

Peter Mikuláš, operný spevák

(mal 14 rokov)

„Dvadsiateho prvého ráno som ležal na posteli v Nitre, počúval som rádio a vtedy som sa to dozvedel tie strašné správy, že nás napadli vojská.

Vyskočil som z postele, išiel za mamou a hovorím: je vojna, je vojna. Mama sa vydesila a tiež si pustila rádio. Neostávalo mi nič iné, ako ísť rýchlo nakúpiť cukor, soľ a múku. Nasadol som na bicykel a pri Kochke (názov krčmy – pozn. red.) na križovatke už boli maďarské vojská, ktoré obsadili Nitru. To bolo celé.

Je to tragické, pretože som si ešte neuvedomoval, čo bude nasledovať. Až neskôr, keď som bol po strednej škole, som začal chápať, čo sa stalo a čo to znamená. Žiaden veľký čin som ako 14-ročný nemohol riešiť.“

Iveta Radičová. (zdroj: Archív SME/Vladimír Šimíček)

Iveta Radičová, expremiérka

(mala 11 rokov)

„Žila som v rodine novinára. Pamätám si to veľmi živo.

Nadránom ma prebudil otec, ktorý veľmi nešťastne, pobúrene a smutne behal po byte, dával si do poriadku fotoaparát a chystal sa do ulíc.

Vyslovil vetu: Obsadili nás Rusi. Nepovedal vtedy, že šlo o vojská piatich krajín. Zmizol potom do ulíc a videli sme ho až na ďalší deň v noci. Žijúc v centre Bratislavy ostal celý ten zážitok živý a veľmi intenzívny.

Nasledovali rozhovory na Námestí SNP a v ďalších uliciach, kde sme aj mojou lámanou ruštinou vysvetľovali vojakom na tankoch, že u nás žiadna kontrarevolúcia nie je. Všetci ľudia sa snažili komunikovať s nimi a vysvetľovať. Mnohí však ani nevedeli, v akej sú krajine a prečo tu sú.“

Martin Huba (zdroj: SITA)

Martin Huba, herec

(mal 25 rokov)

„Tento hrôzostrašný celospoločenský akt sa, paradoxne, spája s kulminačným bodom môjho osobného šťastia. Tretieho augusta, keď sa v Bratislave stretli Dubček s Brežnevom, som sa ženil.

Pre ich rokovanie prišli do Bratislavy novinári z celého sveta a ubytovali sa v hoteli Carlton, kde sme mali hostinu.

Na rokovaní sa dohodli, že pôjdu „dubčekovskou“ cestou a my sme boli v eufórii, že sme slobodná krajina. V túto noc nášho svadobného aktu bola nad Bratislavou búrka a sklený vikier nám spadol rovno na svadobný stôl.

Odôvodnili sme si to tak, že nám šťastie vykypelo na stôl. Neubehli ani tri z našich medových týždňov a s manželkou sme sa zobudili na hluk tankov a lietadiel. Bol to šok. Zapli sme si rádio a vtedy sme vytriezveli z nášho omylu šťastia. Pokiaľ ide o celospoločenské udalosti, zostali sme veľmi opatrní. Možno o to viac sme pocítili nutnosť chrániť si osobné šťastie.

Napadnutie od nepriateľov čakáte. Ale verejne sa bozkávať, ako sa to podarilo Brežnevovi s jeho neposlušným československým lídrom, a potom vás napadnúť obrovskou armádou je bezcharakterné a povedal by som, že pre morálku boľševikov aj typické.“

Oľga Feldeková (zdroj: Veronika Janušková)

Oľga Feldeková, prozaička

(mala 25 rokov)

„Zastihlo ma to v posteli, keď nám volal priateľ Miroslav Cipár a povedal, že sme obsadení.

Mne to najskôr nešlo do hlavy, ja som si myslela, že to sú Nemci, až potom sa mi vyjasnilo. Bolo to skoro ráno, neviem, o koľkej presne prišli do Bratislavy.

Potom sme sa obliekli a išli sme von so strachom, čo sa bude diať. Deti sme neskôr nechali v bezpečí a zapojili sme sa do sprievodov, pochodovali sme po Obchodnej ulici a spievali sme Běž domů Ivane.“