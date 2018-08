Špeciálny prokurátor Kováčik podal disciplínárny podnet na Harabina

ŠPodľa Denníka N sú dôvodom podnetu výroky Harabina o kauze T. E. Rostasa.

20. aug 2018 o 16:12 SITA

BRATISLAVA. Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik žiada Sudcovskú radu Najvyššieho súdu SR, aby zvážila návrh disciplinárneho stíhania voči sudcovi Štefanovi Harabinovi, podal preto na radu aj podnet.

"Sudcovská rada dostala podnet špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika na podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania proti sudcovi najvyššieho súdu Štefanovi Harabinovi. Podnet s najväčšou pravdepodobnosťou prerokuje na svojom zasadnutí 11. septembra," potvrdila phovorkyňa Najvyššieho súdu SR Alexandra Važanová.

Dodala, že Najvyšší súd SR v tejto chvíli nevidí dôvod vec komentovať.

O záležitosti ako prvý informoval Denník N s tým, že dôvodom sú výroky Harabina v Slobodnom vysielači o kauze Tibora Eliota Rostasa a domovej prehliadky, ktorú u neho vykonala polícia.

"Príde doba, keď aj ten Sivko či Pivko, bude raz trestne zodpovedný za túto nezákonnú domovku. Pretože tu už teraz, ako trestný sudca vám môžem povedať, že tu nebol ani jeden relevantný procesný trestnoprávny dôvod na to, aby o pol siedmej ráno pred maloletými deťmi s kukláčmi bola domovka. To je typická svojvôľa a zneužívanie právomocí verejného činiteľa. Hovorím vám to zodpovedne," komentoval podľa denníka N domovú prehliadku Harabin s tým, že polícia prehliadku urobila, aby prekryla vraždu novinára Kuciaka a "učičíkala slniečkarov".

Domovú prehliadku u T. E. Rostasa vykonala polícia koncom februára v súvislosti s trestným stíhaním v súvislosti s článkom „Klin Židov medzi Slovanmi“, ktorý obsahoval protižidovské citácie viacerých historických postáv.