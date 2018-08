August 1968 je pre Beblavého apeluje na ochranu slobody

Normalizácia 70. rokov bola pokračovaním justičných zločinov 50. rokov, pripomína OKS.

21. aug 2018 o 11:12 TASR

BRATISLAVA. Pred päťdesiat rokmi prišli do Československa ruské tanky a nadlho skončila sloboda. A už by sa to nikdy nemalo opakovať.

Na sociálnej sieti to vyhlásil poslanec NR SR a líder mimoparlamentnej strany Spolu Miroslav Beblavý.

"Moja mama mala vtedy 20 rokov a bola študentka. Pred streľbou na Šafárikovom námestí sa zachránila tým, že sa hodila na zem. Nechcem, aby moje deti, ktoré o pár rokov budú študovať, zažívali takéto situácie. Preto je dôležité si to pripomínať," dodal Beblavý.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Ďalší zo zločinov komunizmu

Mimoparlamentná Občianska konzervatívna strana tvrdí, že okupácia Československa v auguste 1968 bola ďalším zo zločinov komunizmu.

"Občianska konzervatívna strana vníma 50. výročie sovietskej agresie nie ako dôvod oslavovať nereálny pokus o reformu komunistického systému vtedajším vedením komunistickej strany, ale predovšetkým ako príležitosť pripomenúť si zločinný charakter komunistickej totality, uctiť si pamiatku jej obetí a vyzdvihnúť odvahu statočných ľudí, ktorí sa jej postavili na odpor," uviedol predseda strany Ondrej Dostál.

Prečítajte si tiež: Tanky, streľba, mŕtvi, kríže. August '68 v uliciach Bratislavy

Podľa jeho slov vraždenie československých občanov sovietskymi okupantmi v roku 1968 bolo logickým pokračovaním vraždenia politických oponentov československými komunistami po puči a nastolení komunistického režimu v roku 1948.

"Normalizácia 70. rokov bola pokračovaním justičných zločinov 50. rokov. Komunizmus bol a ostal zločineckým režimom. August 1968 je pre OKS trvalou pripomienkou dôležitosti skutočne slobodnej a demokratickej spoločnosti, ktorú je potrebné obhajovať a chrániť. Rovnako nám pripomína, že miesto slobodného a demokratického Slovenska je na Západe, čoho vyjadrením je naše členstvo v NATO a EÚ," vyhlásil Dostál.

Dostál doplnil, že augustové výročie nám zároveň pripomína potrebu našej solidarity s obeťami agresie a útlaku totalitných a autoritatívnych režimom. Našu podporu si preto podľa neho zaslúžia Gruzínsko a Ukrajina, ktoré dnes čelia agresii zo strany Putinovho Ruska.

Desiatky mŕtvych, tisícky zničených životov

Progresívne Slovensko pripomína, že pred 50 rokmi nám sovietske tanky krvavo vzali nádej.

Prečítajte si tiež: Film Pelíšky naživo. Ako si na august 1968 pamätajú Leško, Huba, Feldeková a ďalší

"Desiatky mŕtvych a tisícky zničených životov - to bol však, bohužiaľ, len začiatok. Čakalo nás obdobie normalizácie a diktatúry, až v roku 1989 sme si vybojovali späť demokraciu. Nenechajme si znova vziať slobodu len pre našu nevôľu postaviť sa za správnu vec. Slobodu a demokraciu treba brániť - ako vtedy, tak aj teraz," konštatujú progresívci.

Podľa mimoparlamentnej strany Naj okupácia Československa spomalila rozvoj krajiny a najlepšie to vidíme na susednom Rakúsku.

"Kde je Rakúsko a kde sme my? Áno, nostalgia po mnohých veciach je pekná, ale rozvoj krajiny sa spomalil, utieklo vyše 300 000 ľudí na Západ. Československo bolo obsadené ruskými vojskami, čo treba odsúdiť," povedal šéf strany Viktor Béreš.