Novela Autorského zákona by mala odstrániť spory s autorskými zväzmi

Novela by zároveň mala posilniť využitie alternatívnych metód riešenia sporov prostredníctvom mediácie.

21. aug 2018

BRATISLAVA. Kritériá použité pri výpočte odmeny v sadzobníkoch jednotlivých organizácií kolektívnej správy práv, ako sú SOZA či LITA a ďalšie chce upraviť Ministerstvo kultúry (MK) SR novelou Autorského zákona.

Návrh novely, ktorý rezort kultúry predkladá na stredajšie rokovanie vlády, by mal odstrániť aj aktuálne problémy z praxe týkajúce sa vzťahov medzi organizáciami kolektívnej správy práv a používateľmi.

Ako uvádza rezort kultúry v predkladacej správe, novela by mala ešte viac „spružniť inštitút podania žaloby na určenie obsahu licenčnej zmluvy, ak sa organizácia kolektívnej správy a používateľ nedohodnú na jej obsahu“.

Spresňuje sa postup v prípade sporu. Medzi iným sa napríklad zakotvuje povinnosť viesť pri dohode o spoločnej správe aj spoločný sadzobník, pričom sadzby vo svojom súčte nesmú byť vyššie než v prípade samostatných zmlúv s jednotlivými organizáciami.

Novela by zároveň mala posilniť využitie alternatívnych metód riešenia sporov prostredníctvom mediácie v prípade sporov s právnickou osobou združujúcou používateľov, a to v transpozičnom ustanovení k smernici Európskeho parlamentu a Rady o kolektívnej správe autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na hudobné diela na online využívanie na vnútornom trhu.

„V týchto situáciách je organizácia kolektívnej správy povinná iniciovať postupy podľa zákona o mediácii. V súlade so zákonom o mediácii však musí aj druhá strana s týmto postupom súhlasiť,“ objasňuje ministerstvo v dôvodovej správe k návrhu.

V prípade odobrenia návrhu novely vládou a jej schválenia v parlamente, by mala začať platiť k 1. januáru 2019.

Vypracovanie novely avizovalo Ministerstvo kultúry ešte v máji, po tom ako na rokovanie kabinetu predložilo informatívny materiál „Ochrana a stimulácia tvorby a kolektívna správa práv“.

Materiál, ktorý vzala vláda na vedomie, poskytol prehľad príjmov z výkonu kolektívnej správy práv jednotlivých organizácií, ako sú SOZA či LITA a ďalšie za roky 2014 až 2016.

Ministerstvo zároveň v materiáli ohlásilo novelizáciu Autorského zákona s cieľom vyriešiť spory za platenie poplatkov organizáciám napríklad za púšťanie hudby na verejných zábavách či za televízory v hotelových izbách.

Ako informovalo Ministerstvo kultúry, na základe problémov z praxe, a to najmä sporov týkajúcich sa poplatkov za použitie diel na verejných spoločenských podujatiach (koncerty, plesy, verejné zábavy a pod.) a v hoteloch a podobných prevádzkach, by sa mal novelizovať Autorský zákon.

V oboch prípadoch platí, že organizátor podujatia alebo prevádzkovateľ hotela musí na použitie diel získať súhlas autorov (licenciu) vopred od organizácie kolektívnej správy práv.

V prípade hotelov z rozhodnutí Súdneho dvora EÚ vyplýva, že „nie je rozhodujúce, či k verejnému prenosu skutočne došlo - či hosť pozeral televíziu, ale postačí umožnenie verejného prenosu - televízor v izbe“, upozornilo MK SR v predkladacej správe k informatívnemu materiálu. Vznikajú tak spory s organizáciami kolektívnej správy.

Vyriešiť to má aktuálne predložená novelizácia Autorského zákona. MK SR pôvodne počítalo s predložením novely do 31. decembra tohto roka, no na rokovaní vlády zo 16. mája to upravilo na skorší dátum, do 20. augusta.

Medzi organizácie, ktorým Ministerstvo kultúry udelilo oprávnenie na výkon kolektívnej správy práv k 19. aprílu tohto roka, patrili Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA), SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov, výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, LITA, autorská spoločnosť, ktorá spravuje práva autorov a iných nositeľov práv k literárnym, dramatickým, hudobnodramatickým, choreografickým, audiovizuálnym, fotografickým dielam, dielam výtvarného umenia, architektonickým dielam alebo dielam úžitkového umenia, ďalej OZIS, ochranné združenie interpretov Slovenska zamerané na kolektívnu správu práv k umeleckým výkonom a SAPA, Slovenská asociácia producentov v audiovízii špecializovaná na kolektívnu správu práv k audiovizuálnym záznamom a audiovizuálnym dielam.