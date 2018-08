Ochranári žiadajú zrušenie dotácií na drevnú štiepku

21. aug 2018 o 12:56 SITA

BRATISLAVA. Lesoochranárske zoskupenie VLK urobí všetko preto, aby návrh novely zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie, ktorý má zredukovať štátne dotácie na spaľovanie biomasy z dreva, prešiel aj druhým čítaním v Národnej rade SR na jeseň tohto roku.

Jediným riešením je zrušenie dotácií

Ako pripomenul Peter Sabo z VLKa, zoskupenie sa venuje téme spaľovania drevnej biomasy pre výrobu elektrickej energie na Slovensku už viac než osem rokov.

“ Je nemysliteľné, aby sme si my, občania Slovenska, pod pláštikom mýtu o zelenej energii, platili sami ničenie našich lesov a zároveň sme ročne darovali na dotáciách úzkej skupine podnikateľov viac než 50 miliónov eur. „ LESOOCHRANÁRSKE ZOSKUENIE VLK

„Od roku 2014, keď sme spustili kampaň Biomasaker, sme získali dostatočné množstvo relevantných dôkazov, ktoré nás presvedčili o tom, že jediným riešením je zrušenie dotácií na spaľovanie dreva pre výrobu elektrickej energie. V tejto snahe nás podporuje viac než 38-tisíc obyvateľov Slovenskej republiky, ktorí podpísali petíciu za zrušenie týchto dotácií,“ uviedol Sabo.

Výrobcovia tepla: Viac sa vyváža ako spaľuje

VLK podľa neho nesúhlasí s tvrdeniami Slovenského zväzu výrobcov tepla (SZVT) a Národného lesníckeho centra, že na Slovensku sa šíria nepravdivé fámy o biomase, ktorej spaľovanie má byť hlavným dôvodom ťažby dreva.

„Mylnými informáciami sa vyvoláva falošný dojem, že hlavným dôvodom ťažby dreva je jeho spracovanie na drevnú štiepku za účelom jej následného využitia v energetike. Faktom pritom je, že väčšia časť kvalitného vyťaženého dreva sa využíva práve na primárnu výrobu v drevospracujúcom a celulózo-papierenskom priemysle alebo končí v zahraničí,“ uviedol na piatkovej tlačovej besede predseda predstavenstva SZVT Stanislav Janiš.

Ďalšou fámou podľa Milana Oravca z Národného lesníckeho centra je, že na Slovensku ubúdajú lesy.

Rozloha lesných porastov podľa neho narástla na 1,946 milióna hektárov, čo v porovnaní s rokom 1980 znamená nárast o 85-tisíc hektárov. Oravec tiež zdôraznil, že na využitie v energetike sa spolu s drevom napadnutým škodcami a chorobami používa drevo najnižšej kvalitatívnej triedy.

Mýtus o zelenej energii ničí lesy

Podľa VLKa sú tieto vyjadrenia reakciou na blížiace sa hlasovanie o návrhu novely zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie v druhom čítaní a na jej júnové schválenie parlamentom v prvom čítaní.

Okrem toho, pripomína Sabo, na tlačovej konferencii sa zúčastnili iba subjekty, ktoré finančne profitujú z týchto dotácií, teda zástupcovia spaľovní, ktorí poberajú dotácie a lesníci, ktorí im predávajú drevo.

„VLK od začiatku vyzýva k zrušeniu dotácií. Je nemysliteľné, aby sme si my, občania Slovenska, pod pláštikom mýtu o zelenej energii, platili sami ničenie našich lesov a zároveň sme ročne darovali na dotáciách úzkej skupine podnikateľov viac než 50 miliónov eur. Tieto peniaze by podľa nás mali byť investované do problémov, ktoré skutočne trápia občanov SR,“ uzavrel Sabo.

Návrh novely zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie predložila do parlamentu skupina dvadsiatich opozičných poslancov za stranu SaS a hnutie OĽaNO.

Hlavným cieľom predloženého návrhu je dosiahnuť zrušenie dotovania spaľovania dreva v biomasových zariadeniach, okrem dreva pochádzajúceho z energetických porastov a odpadu z drevospracujúceho priemyslu.

Zmizlo 760 kilometrov štvorcových lesa

Poslanci, ktorí novelu predložili, upozorňujú na čoraz viditeľnejšie odlesňovanie zalesnených plôch, ale aj brehových porastov, alejí a vetrolamov, s cieľom čerpať čo najviac dotácií.

Na Slovensku ubudlo za ostatných osemnásť rokov 760 kilometrov štvorcových lesov a v súčasnej dobe sa ťaží takmer štyri milióny metrov kubických dreva na energetické účely.

Štedré dotácie vyhnali cenu lesnej štiepky na výšku okolo 58 eur za tonu, čo urobilo spracovanie akýchkoľvek foriem dreva ekonomicky nezaujímavým.

To vedie k výrubu zdravých stromov a k ich spaľovaniu na energiu. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) už viackrát prešetroval kvalitu dreva spaľovaného v biomasových elektrárňach a potvrdil, že vo viacerých prípadoch sa spaľovalo kvalitnejšie drevo.