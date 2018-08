Vo vláde sa hádame pre peniaze, prezradil Pellegrini deťom v parlamente

Na Hodine otázok sa deti pýtali na plat premiéra, cestovanie zadarmo aj na hádky vo vláde.

21. aug 2018 o 14:23 SITA

BRATISLAVA. Premiéra Petra Pellegriniho, ani ostatných členov vlády dnes nezaskočili otázky malých študentov, ktoré zazneli na simulovanej Hodine otázok v pléne Národnej rady SR.

Hodinu otázok, na ktorej v poslaneckých laviciach sedeli študenti vzdelávacieho projektu Detská Univerzita Komenského (DUK) v Bratislave, viedol podpredseda parlamentu za Most-Híd Béla Bugár.

V Národnej rade SR sa tak začala nová rokovacia sezóna. Otázky sa podľa členov vlády týkali reálnych tém, ktoré sa dotýkajú občanov na Slovensku.

Okrem toho zazneli aj zvedavé otázky o plate premiéra i o tom, či sa ministri medzi sebou hádajú.

Cestovanie zadarmo, ale prečo s lístkom?

Ako po mimoriadnej Hodine otázok skonštatoval predseda vlády Peter Pellegrini, mal celkom trému, ale bola to príjemná debata.

"Absolventi boli dobre pripravení, Vidím, že diskutujú aj doma o dianí. V mnohých otázkach boli praktické skúsenosti zo života. Cielene sa pýtali na to, čo trápi ich rodičov, starých rodičov," uviedol.

Dodal, že otázka študenta, prečo aj ľudia, ktorí cestujú zadarmo vlakmi či autobusmi, musia mať cestovný lístok, bola na mieste.

“ Ak sú hádky, tak sú pre peniaze. To sú najväčšie hádky. Každý minister potrebuje peniaze, potom minister financií Peter Kažimír povie, že na to nemá peniaze. A potom je to už o odbornej debate. „ PETER PELLEGRINI

"Chápem, že spoločnosti potrebujú spočítať aj zadarmo cestujúcich, ale ak má dôchodca 70 rokov a má občiansky preukaz, malo by to stačiť," povedal.

Podľa neho je to dobrý podnet na to, ako eliminovať byrokraciu a uľahčiť tak mnohým ľuďom cestovanie hromadnou dopravou.

Plat predsedu vlády a jeho výška zaujímala študentov v poslaneckých laviciach.

"Na úroveň priemerného platu je to dosť, plat v čistom 3 200 eur dostáva premiér a má pod sebou ministrov, ktorí zarábajú o niečo menej," priblížil Pellegrini, koľko mu každý mesiac chodí na účet.

Zároveň poukázal na fakt, že generálni riaditelia štátnych podnikov majú viacnásobne vyšší plat ako premiér republiky.

Poslanci prázdniny nemajú

Poslanecké a vládne prázdniny boli témou, ktorá vyvolala otázky študentov, prečo ich rodičia pracovať musia aj v lete a politici nie.

Podpredseda parlamentu Béla Bugár odpovedal, že každému radí, nech si prácu politika vyskúša.

"Niektorí kolegovia nevedia, čo je to mať voľný víkend. Poslanecká práca je aj o tom, že zbieraš informácie, vo výbore skúsiš presvedčiť aj iných poslancov," priblížil a povedal, že politici pracujú aj vtedy, keď pri tom nie sú kamery a médiá.

Pellegrini rovnako podotkol, že ministri musia pracovať aj v lete. "Každé ministerstvo je ako jedna veľká firma," dodal premiér.

V pléne zaznela aj otázka, čo by robil Bugár, ak sa nestane prezidentom republiky a ak sa ani Most-Híd nedostane v nasledujúcich parlamentných voľbách do parlamentu. "Ja som tu na to, aby sa to nestalo," povedal s tým, že ak sa bude hodnotiť ich práca na základe výsledkov, tak sa ničoho nebojí.

odpredseda NR SR Béla Bugár (uprostred vpravo) sa fotí so žiačkou detskej univerzity počas návštevy účastníkov workshopu Detskej Univerzity Komenského.

"Ale nech sa občania rozhodnú. Ja som bojovník a budem bojovať až do konca," dodal a priblížil, že má veľkú záhradu, má sliepky, psa, mačky a veľmi dobrú rodinu. "A dokonca vydávam aj dcéru, mám čo robiť," dodal Bugár.

Načo zbrane, keď nemocnice nemajú peniaze ?

Minister obrany Peter Gajdoš je rád, že malí študenti majú záujem aj o obranu.

"Aj toto je forma, ako ukázať deťom, čo armáda, vojaci robia. Aká náročná, zaujímavá či nezaujímavá je práca pre nich. Verím, že väčšina z nich môže byť v ozbrojených silách," uviedol po Hodine otázok Gajdoš.

Podľa ministra obrany boli otázky zaujímavé. "Kládli otázky, ktoré trápia nielen deti, ale aj rodiny a spoločnosť. Mnohé otázky boli rozumné, máme čo robiť, aby sme skvalitnili život spoločnosti," dodal.

Otázku o tom, prečo investujeme do vojnovej techniky, keď chýbajú zdravotnícke nástroje a máme nekvalitné nemocnice, položil jeden zo študentov.

Ako povedal minister obrany Peter Gajdoš, na sociálne záležitosti treba vynakladať finančné prostriedky, ale vláda Slovenskej republiky má určité priority, ktoré sú v programovom vyhlásení a ozbrojené sily sú jednou z nich.

"Sme členmi organizácií NATO a EÚ a chceme si plniť svoje záväzky, tých nie je málo. Keď sa rozhodneme byť súčasťou nejakého celku, musíme plniť svoje záväzky. Ak by sme nemali armádu, museli by sme mať niekoho, kto nás prikryje. Za obranné plánovanie zodpovedá vláda," povedal Gajdoš.

Máme aj vojenskú nemocnicu a aj nemocnicu ministerstva vnútra a keby sa niečo stalo, v prípade krízových situácií dokážu ošetriť ranených a aj iné nemocnice sú na to podľa neho pripravené.

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská dodala, že každý z ministrov sa stará o svoj rezort.

"Ja sa budem starať, aby sme mali najlepšie nemocnice, lekárov, sestričky. Bojujem, aby sme na to mali peniaze, aby nemocnice vyzerali oveľa lepšie," uviedla Kalavská.

Bugár dodal, že úlohou politikov je robiť všetko, aby tu nevypukla vojna.

Raši - sme tu na riešenie problémov

Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši čakal otázku, aké bude Slovensko v roku 2030, keď budú z týchto detí dospelí ľudia.

"Slovensko bude o nich a urobím všetko pre to, aby problémy, ktoré majú dnes, už neriešili," uviedol.

Podľa neho bolo ľahšie odpovedať deťom ako poslancom, lebo za otázkami nebol žiadny iný cieľ ani prospech.

Hádky pre peniaze

Deti zaujímali tiež vzťahy vo vláde a či sa ministri medzi sebou hádajú. Premiér Peter Pellegrini na to jednoznačne odpovedal.

"Ak sú hádky, tak sú pre peniaze. To sú najväčšie hádky. Každý minister potrebuje peniaze, potom minister financií Peter Kažimír povie, že na to nemá peniaze. A potom je to už o odbornej debate," povedal.

"Naši ministri sa nehádajú, ani sa nebijú, ale áno, najväčšie hádky sú vždy o peniaze," adresoval študentovi Pellegrini s tým, že všetko je v rámci slušného správania sa.

Zvedavosť študentov smerovala aj k platom a k tomu, prečo zarába vysokoškolsky vzdelaný človek aj takú nízku sumu ako 600 eur, z čoho sa podľa niektorých žiť nedá.

Na to Pellegrini študentom adresoval, aby sledovali vývoj pracovného trhu a aby si vysokú školu vyberali podľa uplatnenia na trhu a nie preto, aby len nejakú školu mali.

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská odpovedala na otázku, prečo u zubára platíme.

"U zmluvného lekára máme zvyčajne vyšetrenie zadarmo," uviedla a dodala, že určitý štandard je hradený z verejného zdravotného poistenia, ale keď chce pacient niečo lepšie, musí zaplatiť.

Na Hodine otázok neboli minister financií Peter Kažimír, minister životného prostredia László Sólymos, minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák, ministerka vnútra Denisa Saková, minister hospodárstva Peter Žiga, minister spravodlivosti Gábor Gál ani minister práce Ján Richter.