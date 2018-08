Nemohol sa vykakať, dali mu šesť klystírov a zomrel. Mal 18 mesiacov

Prípad chlapčeka z Oravy rieši polícia i UDZS.

24. aug 2018 o 18:06 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Jakub Puvák mal 18 mesiacov a bol veselý chlapec. Vlani v novembri však po zdravotných komplikáciách a zvláštnej liečbe v dolnokubínskej nemocnici zomrel.

"Spadla som na kolená. Zatmilo sa mi pred očami a len som kričala," plače Dagmar Kompanová z Hruštína pri Námestove, keď opisuje, ako zomrel jej syn Jakub Puvák.

Lekári jedenapolročnému chlapcovi na jeho problémy s vyprázdňovaním naordinovali šesť klystírov. Sú o nich záznamy aj v zdravotnej dokumentácii chlapca, ktorú má denník SME k dispozícii.

Tesne pred smrťou ho previezli do Univerzitnej nemocnice v Martine, kde zomrel. Keď sa miestny primár dozvedel, koľko klystírov chlapček dostal povedal, že to by nezvládol ani dospelý človek, tvrdí matka.

Prípad už rieši Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) aj polícia. V minulosti o ňom písali Nový Čas a Plus jeden deň.

Nemohol iba kakať

Jakub začal mať problémy s kakaním vlani na začiatku novembra.

Jeho matka preto navštívila detskú lekárku Evu Zembjakovú z Hruštína.

"Dala mu duphalac, sabsimplex a biogayu, pričom mi povedala že mám prísť k nej, ak Jakubko nebude kakať viac ako šesť dní," spomína si Dagmar.

Keď problémy pretrvávali aj ôsmy deň, s pediatričkou sa dohodla, že s ním pôjde do nemocnice v Dolnom Kubíne.

Detská lekárka sa k prípadu nechcela vyjadrovať. Pre SME len povedala, že tak urobí po tom, ako ho uzavrie úrad pre dohľad.

Po príchode do nemocnice chlapcovi urobili vstupné odbery a dali mu klystír.

"Po tom, čo mi ho doniesli na izbu, nechcel sa odo mňa ani pohnúť," vraví Dagmar. Malý Jakub bol nesvoj, vedela, že niečo nie je v poriadku.