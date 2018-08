Valkovho vraha označili, Kuciakovho, Tupého či Remiášovho nie

Čaká sa na prokuratúru, či uverí verzii o vražde právnika. O vyšetrovaní v Kuciakovom prípade majú viac povedať v septembri

21. aug 2018 o 20:45 Roman Cuprik, Peter Kováč

BRATISLAVA. Polícia sa v utorok pochválila, že objasnila takmer osem rokov starú vraždu právnika Ernesta Valka. Urobila to presne pol roka po inej vražde - novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, ktorých vrah zostáva neznámy.

Blízka spolupracovníčka zavraždeného novinára Pavla Holzová dnes už pochybuje, že by polícia jeho vraha niekedy našla.

"Pol roka je kritický časový úsek, keď sa ešte dá niečo zistiť, niečo vyšetriť. Slovenská polícia nás však necháva bez odpovedí aj na tie najbanálnejšie otázky,“ napísala Holzová na stránke Českého centra pre investigatívnu žurnalistiku.

Slovensko traumatizuje viacero vrážd, ktorých objasňovanie dopadlo podobne.

Ján Kuciak

Ján Kuciak. (zdroj: TASR)

Investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Košnírovú zavraždili v ich dome vo Veľkej Mači koncom februára tohto roku.

Už v prvých dňoch vyšetrovania označil bývalý šéf polície Tibor Gašpar za najpravdepodobnejší motív vraždy prácu novinára.

Polícia na mieste činu viackrát pochybila. Okrem nezvládnutej obhliadky tiel, ktoré napríklad posunula, a zničených stôp bolo zvláštne aj to, že na miesto prišiel vtedajší šéf Národnej protikorupčnej jednotky NAKA Róbert Krajmer, o ktorom Kuciak písal, hoci tam nemal čo hľadať.

Pochybenia pripustila špeciálna prokuratúra prvýkrát v máji.

"Určite to nebolo účelové. Skôr sú to chyby z nedbanlivosti,“ hovorila pre aktuality.sk policajná viceprezidentka Jana Maškarová, ktorá sa pred nástupom do funkcie podieľala na vyšetrovaní vraždy.

O nedostatkoch obhliadky hovorí najnovšie aj prokuratúra, hoci dôsledky podľa hovorkyne Andrey Predajňovej vyvodzovať nemôže, lebo "uvedený vyšetrovateľ už nie je vo veci činný".

Ani po mesiaci pritom nebol známy presný čas vraždy. Špeciálny prokurátor prehovoril až koncom marca, spresnil len čas a okolnosti, a to, že šlo zrejme o vraždu na objednávku. O motívoch bližšie hovoriť nechcel.

Informovanie je strohé dodnes, preto sa stále hovorí o viacerých stopách vedúcich k ľuďom, o ktorých Kuciak písal.

Okrem talianskej stopy k mafiánskej skupine ‘Ndrangheta ide aj o podnikateľskú stopu k Marianovi Kočnerovi. Špekulovalo sa aj o justičnej stope pre kupovanie hlasov na súdoch či o tom, že vrahovia mohli ísť po Kušnírovej, a nie po Kuciakovi.

Špeciálna prokuratúra sa od marca bližšie nevyjadrila, hoci podľa generálneho prokurátora informovať môže. Prokurátor však podľa hovorkyne nechce mariť vyšetrovanie. V utorok ohlásil, že o doterajších zisteniach bude informovať v septembri.

Ernest Valko

Ernest Valko (zdroj: SITA)

Rešpektovaný právnik a bývalý predseda československého Ústavného súdu Ernest Valko zomrel vo svojom dome v Limbachu v novembri 2010 po výstrele do hrude.

Analytici v oblasti bezpečnosti sa v ankete agentúry ČTK vtedy vyjadrili, že za smrťou elitného advokáta, ktorý zastupoval politikov i štát, mohla byť mafia.