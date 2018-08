Psy pomáhajú pri dosahovaní lepšieho výberu daní, dostali špičkovú stanicu

Finančná správa otvorila jedno z najmodernejších kynologických stredísk v EÚ.

22. aug 2018 o 14:46 TASR

BRATISLAVA. Slovensko má jedno z najvyspelejších kynologických stredísk ozbrojených zborov v Európskej únii.

Zrekonštruované priestory strediska psovodov v Gajaroch v stredu oficiálne otvoril prezident Finančnej správy Slovenskej republiky František Imrecze.

"Našich 49 služobných psov nám veľmi pomáha pri dosahovaní lepšieho výberu spotrebných daní. Sú základnou súčasťou výzbroje finančnej správy a patria ku kľúčovým zamestnancom. Predpokladáme, že nové stredisko prispeje ku skvalitneniu práce a k dosahovaniu väčších úspechov," uviedol Imrecze.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Rozsiahla rekonštrukcia strediska si podľa jeho slov vyžiadala náklady vo výške 450 000 eur.

Ročne nájdu vyše milióna cigariet

Psy primárne pracujú na staniciach colných úradov, ktoré sú určené na kontroly v teréne po celom Slovensku. Výcvikové centrum v Gajaroch zabezpečuje výcvik všetkých psov Finančnej správy SR.

Najviac sú využívané na vyhľadávanie tabaku a tabakových výrobkov. Najväčšie úspechy dosahujú na východných hraniciach Slovenska.

Prečítajte si tiež: Odpočty DPH prostredníctvom bielych koní pripravili štát o vyše stopäťdesiattisíc eur

Ročne zaznamenávajú 300 až 400 záchytov v celkovom množstve 1,5 milióna kusov cigariet rôznych značiek. Služobná kynológia dosahuje podľa Imreczeho výborné výsledky aj na medzinárodných súťažiach.

Finančná správa v súčasnosti využíva 17 psov pri hľadaní omamných a psychotropných látok, 25 na vyhľadávanie tabaku a tabakových výrobkov, štyroch na obranné práce, dvoch na nelegálne dovážané chránené živočíchy a jedného na kontrolu finančnej hotovosti.

Uspejú správne povahy a náruživí aportéri

V Gajaroch sa vykonáva základná príprava - poslušnosť, pachové a obranné práce.

Vedúci oddelenia služobnej kynológie Akadémie finančnej správy Milan Dibala priblížil, že stredisko vykupuje psov vo veku jedného až troch rokov.

"Pes musí mať na začiatku isté predpoklady na prácu, teda ideálne povahové vlastnosti a pracovné schopnosti. Mal by to byť náruživý aportér. Pokiaľ takéhoto psa nájdeme, po výkupe mu spravíme veterinárne vyšetrenie a zaradíme ho do kynologického kurzu," spresnil.

Výcvik na drogy trvá najdlhšie

Dĺžka výcvikového kurzu je rôzna. Najdlhšie trvá u psov, ktorí vyhľadávajú drogy. V slovenských podmienkach výcvik trvá približne štyri až päť mesiacov. Ak po ňom pes zvládne preskúšanie, je zaradený do výkonu.

Podľa Dibalu je veľmi dôležitý kontakt a vzťah psa a psovoda.

"Preto bývajú služobné psy ustajnené v mieste trvalého bydliska psovodov, kde sa o nich môžu starať. Je to vlastne člen rodiny. Psovod má psa na starosti 24 hodín denne. To znamená nielen v službe, ale aj mimo služby," dodal.