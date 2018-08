Kvôli projektu Infovek 2 zaplatí Lubyovej rezort pokutu

Ide o sumu vo výške 790 000 eur za predĺženie projektu bez súťaže.

22. aug 2018 o 18:19 TASR

BRATISLAVA. Ministerstvo školstva zrejme bude musieť zaplatiť v súvislosti s projektom Infovek 2 pokutu vo výške 790 000 eur.

Potvrdila to šéfka rezortu Martina Lubyová (nom. SNS) po stredajšom rokovaní vlády.

Draxlerova zodpovednosť

"Dostali sme rozhodnutie o pokute vo výške 790 000 eur v dôsledku toho, že v roku 2015, teda ministrom Draxlerom, bola podpísaná zmluva, ktorá namiesto toho, aby súťažila, bola urobená priamym rokovacím konaním a teda pokračovali s dodávateľom Telekomom," informovala Lubyová.

Rezort už sa podľa jej slov nemá ako odvolať. "Je to v štádiu právoplatnosti," uviedla s tým, že situáciu skúma ministerstvo ešte s právnikmi. "Zdá sa však, že tá pokuta je neodvratná. S vysokou pravdepodobnosťou sa nám jej nepodarí zbaviť," povedala.

Projekt sa predĺžil bez súťaže

Ministerstvo školstva uzavrelo v roku 2010 zmluvu so spoločnosťou Slovak Telekom na projekt Infovek 2, predmetom bolo poskytovanie internetu.

V septembri 2015 rezort priamym rokovacím konaním uzavrel so spoločnosťou Slovak Telekom zmluvu, ktorou sa projekt predĺžil o rok, a to v celkovej výške 5,7 milióna eur bez DPH.

"Dôvodom uzavretia zmluvy bol fakt, že v danom čase nebol vysúťažený nový poskytovateľ pripojenia. Verejné obstarávanie na nového poskytovateľa pripojenia, a teda verejné obstarávanie na Edunet_SK, bolo vyhlásené v decembri 2015," vysvetľoval rezort nedávno.

"Vzhľadom na to, že verejné obstarávanie na projekt Edunet_SK nebolo v tom čase ukončené, ministerstvo v septembri 2016 uzavrelo so spoločnosťou Slovak Telekom dodatok k uvedenej zmluve, ktorým predĺžilo projekt Infovek 2 až do ukončenia implementácie projektu Edunet_SK," znelo v stanovisku ministerstva.

Ministerstvo malo projekt vypovedať

V máji tohto roka Úrad pre verejné obstarávanie pri kontrole zákazky na predĺženie projektu Infovek 2 skonštatoval porušenie zákona, a teda ministerstvo malo tento projekt vypovedať.

Dôvodom porušenia zákona bolo nesplnenie podmienky na použitie priameho rokovacieho konania.

"Okrem iného existuje vysoká pravdepodobnosť, že ÚVO uloží ministerstvu pokutu za správny delikt vo výške päť percent zo zmluvnej ceny počas celého trvania zmluvného vzťahu, doposiaľ približne 650.000 eur," informoval už koncom júna rezort školstva.

Správne konanie o uložení pokuty za správny delikt začal ÚVO voči ministerstvu 20. júna.