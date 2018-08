Školy v Bratislave trápi nedostatok učiteľov prvého stupňa

Informatici reagujú na lukratívnejšie ponuky, upratovačky a kuchárky všade zarobia viac.

23. aug 2018 o 9:26 TASR

BRATISLAVA. Na Slovensku chýbajú stovky učiteľov.

Na portáli pre učiteľov edujobs.sk bolo vo štvrtok dopoludnia zverejnených viac ako 550 voľných pedagogických pozícií, teda na učiteľov materských, základných a stredných škôl, ale aj na vychovávateľov, pedagogických asistentov a na učiteľov základných umeleckých škôl.

Najväčší problém je v Bratislave, viac ako polovica inzerátov na voľné pracovné miesta je práve zo školských zariadení nachádzajúcich sa v hlavnom meste.

Nedostatok učiteľov prvého stupňa

Túto situáciu potvrdil aj hovorca mestskej časti Nové Mesto Marek Tettinger.

"Je nedostatok učiteľov prvého stupňa, po ktorých je v Bratislave mimoriadny dopyt, ale potrebujeme aj kvalifikovaných učiteľov cudzích jazykov, ktorí majú v Bratislave mnohé možnosti lepšieho finančného ohodnotenia," uviedol.

Hovorca zároveň povedal, že väčšinou sa hlásia uchádzači o zamestnanie v škole tesne pred dôchodkom alebo bývajú mimo hlavného mesta. Záujem o prácu v školstve majú podľa neho aj uchádzači bez potrebnej kvalifikácie.

Informatici reagujú na lukratívnejšie ponuky

Nedostatok pedagógov na prvom stupni a učiteľov v materských školách potvrdil aj riaditeľ Základnej školy s materskou školou na Riazanskej ulici v Bratislave Ján Papuga. Podľa neho chýbajú aj učitelia cudzích jazykov, informatiky a fyziky.

S absenciou informatikov a fyzikárov v celom Bratislavskom kraji súhlasí aj riaditeľka Gymnázia na Ulici 1. mája v Malackách Elena Krajčírová.

"Informatikov je jednak málo a aj tí reagujú na lukratívnejšie ponuky. Už roky prudko klesá počet absolventov fyziky na vysokých školách, takže ich nedostatok sa bude prehlbovať. Na našej škole máme, našťastie, fyzikárov dosť, zišiel by sa ešte jeden informatik z dôvodu zámeru posilňovania hodín informatiky a záujmového IT vzdelávania," dodala Krajčírová.

Upratovačky a kuchárky všade inde zarobia viac

Mimo Bratislavy je situácia podľa Papugu iná.

"Je tam väčší dopyt po miestach, ako je miest samotných. Mám aj takú skúsenosť, že sa hlásia na miesta v Bratislave ľudia z ďalekých častí Slovenska, no často nezvládnu vysoké náklady v hlavnom meste," povedal Papuga.

Na portáli edujobs.sk bolo napríklad vo štvrtok dopoludnia 20 voľných miest pre Žilinský kraj, ale aj zhodne 36 ponúk pre Prešovský a Banskobystrický kraj.

Bratislavu podľa Tettingera trápi aj nedostatok vychovávateľov.

"Veľkým problémom sú nepedagogickí zamestnanci škôl, ako upratovačky, kuchárky, a to z dôvodu minimálnej mzdy, keďže všade inde si zarobia viac, než im dokáže ponúknuť škola," dodal Tettinger. Problém so zháňaním pracovníkov do kuchyne potvrdil aj Papuga.