Konvoje lodí uviazli v Srbsku aj Maďarsku. Tak málo vody nebolo roky

Pri Devíne mal Dunaj len 111 centimetrov.

23. aug 2018 o 18:45 Peter Kapitán

BRATISLAVA. Popod bratislavské mosty každý deň zvyčajne prepláva dvadsať nákladných lodí.

Pre dlhotrvajúce horúčavy a veľké sucho však v týchto dňoch po Dunaji prejde najviac jedna.

Zvyšné kotvia v Zimnom prístave a v bazéne Pálenisko, konvoje slovenských nákladných lodí stoja aj na maďarskom a srbskom úseku Dunaja.

Jeho hladina je už niekoľko týždňov mimoriadne nízka, vysychajú aj niektoré ramená.

"Každý rok v lete voda padne, ale že by to trvalo tak dlho, to som ešte nezažil,“ hovorí dispečer firmy Lodná osobná doprava Milan Sobota.

Spoločnosť robí výletné plavby po Dunaji v okolí Bratislavy, patria jej aj rýchle lode, ktoré sa plavia na trase Bratislava – Viedeň.

Od polovice júla však turistov na palubách nemala.

Keďže majú vpredu čosi ako lyže, keď stoja, majú ponor až 2,35 metra. Dnes by sa k brehu nedostali.

"Ukrajinský kapitán lode Emerald Star hovoril, že za 50 rokov si takýto stav nepamätá,“ tvrdí Sobota.

Aj keď menšie výletné lode sa na vodu dostanú, problémy majú turisti na väčších kajutových lodiach.

Dunaj je na polovici

Po návšteve Bratislavy sa nemôžu odviezť napríklad do Budapešti, ale ráno sadnú do autobusu a loď čaká pri brehu. Dispečerom tak majú rozbitý harmonogram príchodov a odchodov.