Dobré ráno: V nemocnici chlapca ignorovali, napokon zomrel

Príbeh o možnom zlyhaní v nemocnici v Dolnom Kubíne.

23. aug 2018 o 23:10 Ján Krempaský, Peter Kapitán

Vypočujte si podcast

Neochota, drzý a arogantný prístup, hrubý slovník. S tým všetkým sa stretla Dagmar Kompanová z Hruštína pri Námestove, keď sa snažila pomôcť svojmu 18-mesačnému synovi Jakubovi, ktorý trpel zápchou.

Keď sa jej syn nevedel osem dní vykakať, vzala ho do nemocnice v Dolnom Kubíne.

Tam sa však stretla s nočnou morou: chlapca personál prehliadal a dostal celkovo šesť klystírov. Podľa primára Univerzitnej nemocnice v Martin, kde napokon Jakub zomrel, by také množstvo klystíru nezvládol ani dospelý človek.

Čo presne sa v prípade jeden a pol ročného Jakuba stalo?

Peter Kapitán sa o prípade rozpráva s Jánom Krempaským.

Krátky prehľad správ

Posudok zahraničného znalca, ktorým sa háji Marian Kočner z údajných mafiánskych zoznamov polície v kauze zmeniek voči televízii Markíza, jeho nevinu nepreukazuje. Tvrdí to televízia Markíza s tým, že posudok nie je na zmenky, ale len na sprievodné dokumenty. Kočner je kvôli kauze už takmer dva mesiace vo väzbe.

Väčšina ľudí na Slovensku by uvítala zálohovanie PET fliaš a plechoviek. V ankete inštitútu environmentálnej politiky sa za zálohovanie vyslovilo 95 percent ľudí. Zálohovanie PET fliaš či plechoviek funguje v desiatich krajinách a mohlo by prispieť k čistejšiemu životnému prostrediu.

Ministerstvo školstva dostalo pokutu 790-tisíc eur kvôli projektu Infovek 2, ktorý sa týka internetového pripojenia na školách. Súčasné vedenie rezortu však vinu hádže na Juraja Draxlera, ktorý ministerstvo viedol ku koncu jednofarebnej vlády Smeru v roku 2015.

Pyramídové hry stále z trhu nezmizli, varuje Národná banka Slovenska. Ľudia by si podľa nej stále mali dávať pozor na ponuky, ktoré sľubujú príliš veľké zhodnotenie investície. Týka sa to virtuálnych mien, no napríklad aj crowdfundingu.

Najstarší a najhrubší morský ľad v Arktíde sa začal lámať. Dôvodom je nezvyčajná vlna horúceho vzduchu na severnej pologuli, ktorá zasiahla oblasť severne od Grónska. Rekordné teplo láme ľad, čo ohrozuje ľadové medvede, ale aj populácie pôvodných obyvateľov, ktorých živobytie tiež závisí od ľadu.

