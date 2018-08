Normalizácia nás zabrzdila. Prečo ju máme v hlavách až dodnes?

Správy, ktoré zaujali čitateľov najväčšieho spravodajského webu o Slovensku v angličtine.

24. aug 2018 o 11:20 Erik Balázs

1. Tanky ich prekvapili v kempe: Choď spať! V tomto režime je to bežné: Tanks rumbled through the streets, crushing everything in their way

2. Prečo sa slovenským vedcom späť na Slovensko moc nechce? A recipe for scientists to return: create contacts

3. Pozrite si krásy Velickej doliny: The beauty of a Tatra valley

4. Známy slovenský fotograf Yuri Dojc sa z jahodovej brigády v Británii už nevrátil. O okupácii sa dozvedel od predavačky v poľskom obchode. Yuri Dojc: I did not want to live under occupation

5. Fanúšikovia Slovana sa „predviedli“ vo Viedni. Viac správ v podcaste: Last Week in Slovakia

6. Prečo Rakúsko vítalo emigrantov z Československa s otvorenou náručou? 1968 anniversary reminds Austrians of their generosity towards refugees

7. V Nitre čoskoro začnú vyrábať Jaguary: Insiders indicate that Jaguar Land Rover in Nitra will start production on September 3

8. Aké by to bolo, len tak sa zbaliť? Počúvajme tých, ktorí odchod zažili na vlastnej koži: Our emigrants’ stories: lessons in humanity

9. Americká ambasáda prezradila, kam sa presťahuje: American embassy will probably move

10. Normalizácia nás zabrzdila. Prečo ju máme v hlavách až dodnes? The invasion was followed by a devastating “normalisation” process

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu. Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.