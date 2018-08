SNS chce prekopať Sakovej návrh o polícii. Bude to z kaluže do blata, reagujú odborníci

Ministerka Saková navrhla sedemročné funkčné obdobie. Predčasný koniec by schvaľoval parlamentný výbor

24. aug 2018 o 18:44 Peter Kováč

BRATISLAVA. Nové pravidlá výberu šéfa polície bude musieť ministerka vnútra Denisa Saková zo Smeru prepracovať zásadnejšie, ako sa zdalo. Po tom, čo v stredu pre chýbajúcu dohodu v koalícii stiahla svoj návrh z rokovania vlády, sa s kritikou novely otvorene ozvala SNS.

Chytila sa najviac kritizovaného bodu zo strany odborníkov, a to, že sedemročné funkčné obdobie a podmienky odvolávania by nového šéfa polície zabetónovali aj pre budúcu vládu. Na odvolanie by bola podľa návrhu potrebná trojpätinová väčšina parlamentného branno-bezpečnostného výboru.

Podľa SNS by však „spoločensky spravodlivé a demokratické bolo, aby bol prezident Policajného zboru zvolený na neurčitý čas“.

Strana plánuje svoje požiadavky predložiť Smeru a Mostu na najbližšej koaličnej rade. Podpredseda SNS Anton Hrnko však už teraz naznačuje, v akom duchu sa bude návrh niesť.

Šéf polície by mal byť podľa neho vo funkcii dovtedy, kým by sa na jeho konci nedohodla koalícia aj opozícia a kým by to poslanci neschválili aspoň 90 hlasmi v parlamente.

„Keby šlo o bežnú nadpolovičnú väčšinu, tak by sa nič nezmenilo a ako vždy doteraz by si nová vláda našla dôvod na výmenu šéfa polície,“ vysvetľuje Hrnko. Dodáva, že treba sa naučiť „žiť štátne“ a koalícia s opozíciou by sa mali vždy dohodnúť na kľúčových otázkach.