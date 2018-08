Premiér: Slovenský národ sa vie postaviť za kľúčové hodnoty

Pellegrini rečnil na spomienkovom podujatí pri mohyle na Jankovom vŕšku.

25. aug 2018 o 17:57 TASR

UHROVEC. Slovenský národ je mierumilovný, skromný a pracovitý, ale v rozhodujúcich momentoch sa vie postaviť za kľúčové hodnoty, za svoje práva, za svoju slobodu.

Premiér na Jankovom vŕšku

Pri príležitosti krajských osláv 74. výročia Slovenského národného povstania (SNP) to v sobotu pri pamätníku SNP na Jankovom vŕšku povedal premiér Peter Pellegrini.

"Stojíme na miestach, kde je nielen pamätník SNP, ale aj na miestach, kde pred 74 rokmi zúrili krvavé boje a kde Slováci so zbraňou v ruke bojovali proti prevahe fašistických bojovníkov. Aj napriek tomu, že mnohí vedeli, že boj nie je dopredu vyhratý, našli v sebe tú silu," zdôraznil premiér.

Ako dodal, v dnešných časoch by sme sa mali správať tak, aby sme mali okolo seba len priateľov, aby sme chránili hodnoty a aby sme sa nemuseli postaviť so zbraňou v ruke na ich ochranu tak, ako to museli urobiť naši starí otcovia a otcovia.

"Mám vážnu pochybnosť, že ak by sa bolo potrebné postaviť dnes, či by v sebe toľko ľudí, ako v roku 1944, tú odvahu aj našlo," doplnil.

Turistický pochod

Pamiatku obetí SNP si turistickým pochodom cez náučný partizánsky chodník Zlatno - Skýcov v Tríbečskom pohorí uctil aj minister obrany Peter Gajdoš . Miestni obyvatelia sa v období 2. svetovej vojny významne zapojili do partizánskeho odboja.

"SNP bolo významným historickým počinom, ktorý jasne ukázal vôľu slovenského národa vziať svoj osud do vlastných rúk a jednoznačne sa vzoprieť fašistickým zverstvám. A dnes môžeme byť právom hrdí, že náš možno dovtedy nie veľmi výrazný národ, sa stal súčasťou európskej protifašistickej a národnooslobodzovacej vlny," uviedol minister.

Zároveň ocenil, že občania si už tri desaťročia pripomínajú hrdinov SNP aj takýmto turistickým pochodom.

"Vďaka nebohému generálovi Jánovi Husákovi a ďalším miestnym nadšencom tieto miesta neupadli do zabudnutia, ale sú mementom pre všetkých tých, ktorí by mali tendenciu spochybňovať neľahký zápas o našu slobodu," zdôraznil Gajdoš.