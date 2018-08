Detskú Univerzitu Komenského absolvovalo 255 študentov

Deti zaujala prednáška profesora Vasiliosa Stavrosa z University of Wawrick vo Veľkej Británii.

26. aug 2018 o 10:30 SITA

BRATISLAVA. Detskú Univerzitu Komenského absolvovalo 255 študentov. Po poslednej prednáške si malí absolventi prevzali diplomy na slávnostnej promócii.

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave Karol Mičieta deťom pripomenul, že aj veľkí vedci si zachovávajú detskú zvedavosť.

„Odnášate si nielen množstvo odpovedí na vaše zvedavé otázky, radosť z dobrodružnej a vzrušujúcej cesty poznávania a bádania, ale aj nové zážitky, kamarátstva a tiež veľa zábavy. Ak vaša túžba po poznaní, túžba vedieť viac vydrží, Univerzita Komenského je možno pre vás tým pravým miestom pre riadne vysokoškolské štúdium, pre odpovede na vaše otázky,“ povedal rektor univerzity.



Ako informuje webová stránka univerzity, v tomto ročníku Detskej Univerzity Komenského sa deti dozvedeli napríklad to, prečo musíme chrániť myšlienku a odkaz 68. a 89. roku, prečo môžu policajti nasadzovať putá či prečo je šport dobrou investíciou do života.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Prednášali im odborníci z Univerzity Komenského, iných slovenských univerzít, odborník z Veľkej Británie a poslanec Európskeho parlamentu Eduard Kukan. Okrem toho navštívili Národnú radu SR, závody Volkswagen Slovakia, Energoland, televíziu TA3, absolvovali rozlične zamerané workshopy a iné aktivity.



Deti zaujala prednáška profesora Vasiliosa Stavrosa z University of Wawrick vo Veľkej Británii. Dozvedeli sa, prečo slnko môže byť aj naším nepriateľom. V prednáške popísal fungovanie slnečného žiarenia, pričom deťom vysvetlil, aké typy látok (chemických filtrov) v súčasnosti obsahujú opaľovacie krémy, a ako tieto látky fungujú.

„Chemické filtre vedia pohlcovať ultrafialové žiarenie tak ako špongia vodu. V mojom výskume ma zaujíma, ako sa to deje. Dôležité sú všetky molekuly, vodík, uhlík i kyslík a väzby, ktoré vytvárajú, keďže ovplyvňujú to, ako dobre alebo zle vie chemická látka pohlcovať ultrafialové žiarenie,“ vysvetlil Stavros.

Malých poslucháčov v diskusii napríklad zaujímalo, čo treba robiť, ak sa človek spáli aj napriek použitiu opaľovacieho krému, aké prípravky sú dnes najúčinnejšie či aké alternatívy ochrany pred slnečným žiarením sú k dispozícii pre ľudí, ktorí majú citlivú kožu a používanie klasických krémov je pre nich nepríjemné.



Oľga Nachtmannová z ministerstva školstva ocenila šírku oblastí poznávania na Detskej Univerzite Komenského.

„Detská univerzita poskytuje možnosť deťom nazrieť do rozličných sfér snaženia ľudského intelektu od vedy, sveta financií cez strojárenstvo, programovanie v IT sektore, energetiku, množstvo poznatkov z oblasti umenia, športu až po prácu politika. Je to pre vás veľká devíza, pretože takto môžete v sebe spoznať talent pre vaše rozličné profesionálne zameranie, a otvorí vám to dvere pri objavovaní ďalších vedomostí a získavaní ďalších zručností, čo sa určite prejaví pri výbere strednej a neskôr aj vysokej školy," povedala Nachtmannová.