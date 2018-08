Naď: Ochranu vzdušného priestoru môžu zabezpečiť české alebo poľské lietadlá

27. aug 2018 o 15:04 SITA

BRATISLAVA. Najlepším riešením, ako ochrániť vzdušný priestor nad Slovenskom, by bolo dohodnúť sa s Českou republikou alebo s Poľskom.

Uviedol to riaditeľ Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku Jaroslav Naď s tým, že takéto riešenie nie je tak náročné, ako požiadať oficiálnou cestou celú štruktúru Severoatlantickej aliancie (NATO).

Zmluva vyprší na konci roka 2019

Slovenský priestor v súčasnosti monitorujú ruské stroje Mig-29, pri ktorých je však potrebná abonentná zmluva s ruskou spoločnosťou RSK-Mig na ich prevádzku.

Tá stojí štát desiatky miliónov eur ročne a vyprší na konci roka 2019, pričom pri využití opcie sa môže predĺžiť o jeden rok.

Vláda SR ešte v júli rozhodla o tom, že Mig-29 budú postupne nahradené americkými F-16 Block 70/72, ale až na prelome rokov 2022 a 2023.

Ministerstvo obrany SR má preto do 15. novembra predložiť plán, akým spôsobom bude ochrana vzdušného priestoru zabezpečovaná, momentálne preto rezort obrany zvažuje všetky dostupné možnosti.

Komplikované vyjednávanie

Na otázku agentúry SITA o tom, či prichádza do úvahy aj požiadať NATO o ochranu nášho vzdušného priestoru, odpovedal Jaroslav Naď tak, že sú to náročné rokovania a zmluva s jednou krajinou by bola v tomto prípade jednoduchšia.

"Ide o komplikované vyjednávanie a lepšie by bolo dohodnúť sa s jednou krajinou, napríklad s Českou republikou alebo Poľskom," povedal Naď.

Podľa jeho názoru by mohla byť takáto služba lacnejšia ako využívanie abonentnej zmluvy na prevádzku Migov-29. Ako však doplnil, o konkrétnych sumách sa v súčasnosti nedá rozprávať.

"Bolo by to zrejme lacnejšie ako abonentná zmluva, ale netrúfam si povedať, o koľko presne," doplnil bezpečnostný analytik.

Obstaranie lietadiel

Slovenská republika plánuje obstarať 14 lietadiel typu F-16 Block 70/72. Na projekty má vláda SR vyčleniť 1,589 miliardy eur, pričom rezort obrany momentálne pracuje na uzatvorení príslušných zmlúv.

Nové stroje by mali byť dodané na prelome rokov 2022 až 2023. V sume ja započítaný výcvik pilotov, lietadlá, infraštruktúra či záručné opravy počas dvoch rokov.

Ministerstvo obrany SR zvažovalo vo finálnej časti okrem amerických strojov aj švédske Jas-39 Gripen. V prospech F-16 rozhodli väčšie operačné možnosti.



