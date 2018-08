Dobré ráno: Hrajú sa počítačové hry. Sú to závisláci?

Čo majú spoločné závislosti, internet a počítačové hry.

27. aug 2018 o 23:30 Zuzana Matkovská, Peter Tkačenko

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/491514105&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=true&show_comments=false&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=false

Okrem osvedčených látkových závislostí na drogách ako alkohol, nikotín, THC alebo opiátoch rozmarné ľudstvo občas uprie pozornosť aj iným smerom: napríklad na internet a počítačové hry.

O tom, čím sú tieto závislosti špecifické, či sú to vlastne závislosti a či sa vôbec dajú liečiť sa Peter Tkačenko rozpráva so Zuzanou Matkovskou.

Krátky prehľad správ

Exministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská kritizuje koaličnú novelu trestného poriadku. Nepáči sa jej, že po novom by sa polícia nemusela zaoberať anonymnými podnetmi a nebolo by možné anonymne podávať trestné oznámenia. Predkladatelia sa bránia, že im ide o to, aby zabránili zneužívaniu anonymných podaní a tými relevantnými sa polícia bude môcť naďalej zaoberať.

Predseda Národnej rady Andrej Danko chce navrhnúť zúženie poslaneckej imunity. Obmedzenie imunity by sa malo týkať xenofóbie a antisemitizmu. „Som ochotný navrhnúť zúženie poslaneckej imunity, aby si chlapci z Ľudovej strany Naše Slovensko nemysleli, že majú imunitu a môžu trepať čokoľvek,“ vyhlásil Danko.

Nemecká kancelárka Angela Merkelová odmietla návrh, aby si EÚ stanovila ambicióznejšie ciele pri znižovaní emisií do roku 2030. Európa sa namiesto toho potrebuje zamerať na plnenie už existujúcich cieľov. EÚ si stanovila plán znížiť emisie skleníkových plynov o 40 percent v porovnaní s úrovňou z roka 1990. Merkelová reagovala na minulotýždňové vyjadrenie európskeho komisára pre oblasť klímy a energetiky Miguela Ariasa Caneta, ktorý vyhlásil, že únia by mala aktuálnu hranicu posunúť na 45 percent.

Dcéra Alexandra Rezeša Eva Varholíková sa dostane podmienečne na slobodu. Po šiestich rokoch za mrežami budapeštiansky súd vyhovel jej žiadosti o podmienečné prepustenie. Rezešová v roku 2012 pod vplyvom alkoholu na maďarskej diaľnici spôsobila dopravnú nehodu, ktorá pripravila o život štyroch ľudí.

V Maďarsku by sa malo siahnuť na dotácie z EÚ, ak nebude pomáhať Taliansku s utečencami. V spoločnom vyhlásení to Budapešti odkázali politici vládnuceho talianskeho populistického Hnutia piatich hviezd. „Krajiny, ktoré sa nezúčastňujú na relokácii, a ktoré ani nereagujú na výzvy Talianska o pomoc, by viac nemali dostávať európske fondy od nás, a v tomto momente je medzi nimi Maďarsko,“ cituje z ich vyhlásenia EU Observer.

