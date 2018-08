Varholíková, Žitný či Martikán. Smrteľné nehody im zmenili životy

Exminister Lipšic sa po nehode vzdal poslaneckého mandátu. Martikána uchránila pred väzením milosť od prezidenta.

28. aug 2018 o 13:41 Peter Kováč

BRATISLAVA. Za smrteľnú nehodu z augusta 2012 dostala ako dedička milionárskeho impéria najprv exemplárny trest.

Pôvodne šesťročný verdikt pre Evu Varholíkovú Rezešovú maďarské súdy v odvolacom konaní ešte zvýšili na deväťročný a zvrat nastal až v polovici júla tohto roka.

Výsledkom je, že dcéru košického milionára v utorok po šiestich rokoch prepustili z budapeštianskeho väzenia na slobodu.

Žiadosť na skrátenie zamýšľaného trestu jej schválili po odpykaní si jeho dvoch tretín vďaka vzornému správaniu, v rámci ktorého pracovala aj vo väzenskej krajčírskej dielni.

Areál väzenia opustila so sklonenou hlavou a v slnečných okuliaroch. Nasadla rovno do auta, keďže ju prišli vyzdvihnúť mama Eva Rezešová a mladšia dcéra Ella.

Sudkyňa je pri odsudzujúcom rozsudku pôvodne predpovedala, že tento okamih by raz mala využiť na to, aby vo svojom živote urobila zmenu.

Nehoda, ktorú Varholíková spôsobila, vyvolala v tom čase búrlivé reakcie verejnosti.

V rýchlosti asi 175 až 190 kilometrov na hodinu vrazila svojim terénnym BMW na maďarskej diaľnici M3 do Fiatu Punto. Zomreli kvôli tomu štyria ľudia.

Už fľaša otvorenej vodky naznačovala, že Varholíková pred jazdou pila, čo sa neskôr aj potvrdilo.

Ostro sledovaný proces využila sudkyňa Sarolta Stubeczky aj na to, aby búrlivej dedičke dohovorila.

„Vinu ste si priznali, ale nie verejne. Povedali ste, že vám je to všetko ľúto, no nedokázali ste sa pozostalým ospravedlniť. Čo k tomu treba? Otočiť sa dozadu a povedať to, alebo aspoň napísať list,“ vytkla Varholíkovej pri čítaní verdiktu.

Milionárka nie je jediná s podobným príbehom.

Daniel Lipšic