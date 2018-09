Čo by sa stalo, ak by ľudia necestovali v autách sami

Deliť sa o auto má aj nevýhody.

2. sep 2018 o 20:38 Roman Cuprik

BRATISLAVA. Polhodinová cesta zo Senca do Bratislavy sa v rannej špičke mení na šoférske utrpenie, ktoré trvá v lepšom prípade viac ako hodinu a pol. Ak sa stane nejaká nehoda, môže vodič rátať aj s tromi hodinami.

Diaľničný úsek postavili v sedemdesiatych rokoch, keď po cestách prechádzalo násobne menej áut.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



V autách bežne sedí len šofér a tvári sa kyslo, pretože pre zápchu musí spomaliť. Ak by sa všetci vodiči na ceste rozdelili do áut tak, že ani jedno sedadlo by nezostalo prázdne, odľahčili by obsadený priestor na diaľnici v ideálnom prípade o tri štvrtiny.

Prečítajte si tiež: Rozkopávky v Bratislave: Čo sa nestihlo do začiatku školského roka

Teoreticky by potom po tomto úseku neprešlo súčasných 100-tisíc áut denne, ale len 25-tisíc.

Aj keď nie je nereálne, aby všetky autá chodili plne obsadené, rozumnejšie využívať ich kapacitu je možné, hovorí súdny znalec v oblasti dopravy a nehôd Gustáv Kasanický.

"Niektorí ľudia by mohli zobrať aspoň jedného známeho, napríklad kolegu v práci. Viem si predstaviť, že by sa vďaka tomu znížila doprava o 20 až 30 percent,“ povedal.

Podobné snahy už boli vo viacerých krajinách. Skúsenosti z rôznych metropol ukazujú, že na to treba ísť rozumne, inak sa môže dopravná situácia aj zhoršiť.

Prečo jazdia sami

Autom denne jazdí 23 percent ľudí z Bratislavy a okolia. Aspoň raz týždenne auto využíva 55 percent z nich.