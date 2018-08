Štát by mohol zriadiť fond odkázanosti na financovanie sociálnych služieb

Pellegrini upozornil, že odkázaných občanov bude stále viac.

28. aug 2018

BRATISLAVA. Platforma za spravodlivé financovanie sociálnych služieb oceňuje, že rezort práce aj premiér Peter Pellegrini (Smer) sú s nimi ochotní rokovať o financovaní neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.

Premiér naznačil, že štát mohol zriadiť fond odkázanosti, do ktorého by prispievali určitým percentom obce aj mestá a financovali by sa z neho zariadenia sociálnych služieb. Informovala o tom platforma po skončení utorkového rokovania s predsedom vlády.

"Premiér povedal, že bude nutné vzhľadom na demografiu, ktorá sa na nás valí, zriadiť fond odkázanosti, kde by napríklad aj obce aj mestá prispievali určitým percentom a z toho fondu by sa dával rovnaký príspevok odkázanému občanovi bez ohľadu na to, či je vo verejnom alebo neverejnom zariadení sociálnych služieb," priblížila pre TASR Anna Ghanamová z platformy. Ak by sa to podarilo, tak by to podľa jej slov konečne znamenalo zrovnoprávnenie odkázaných občanov. "Sú rovnocennými platcami daní. Verím, že sa na tomto návrhu dokážu zhodnúť všetky zúčastnené strany, lebo až toto bude naozaj spravodlivé riešenie," podotkla Ghanamová.

"Hovorili sme o tom, že by do budúcna tieto sociálne služby mali byť možno zo strany samosprávy financované systémovejšie, to znamená vytvorením fondu odkázanosti, kde by možno každá obec, každé mesto za každého obyvateľa odvádzala určitú sumu a z toho fondu by sa potom hradilo všetkým rovnako, bez ohľadu na to, či sú v obecnom alebo neverejnom zariadení sociálnych služieb," priblížil obsah rokovania Pellegrini.

Spolu s ministrom práce Jánom Richterom (Smer) si podľa jeho slov plánujú v krátkom čase pozvať na stretnutie všetkých predsedov vyšších územných celkov (VÚC).

"Aby sme im ozrejmili, ako my vidíme legislatívu, ktorá ich viedla k tomu, že v priebehu roka výrazne znížili dotáciu pre neverejné zariadenia sociálnych služieb. Budeme sa snažiť o to, že tak ako je štát solidárny so svojimi obyvateľmi a stará sa o obyvateľov, ktorí sú odkázaní na pomoc, aby aj VÚC a obce, ktoré si prerozdeľujú všetky dane, aby sa postarali rovnako solidárne o svojich starších občanov a nerozlišovali, či sú v obecnom, VÚCkovom alebo neverejnom zariadení," doplnil predseda vlády.

Zatiaľ teda podľa neho nie je v pláne, aby štát prebral na seba záväzky, ktoré "v plnej miere" patria mestám a obciam. Pellegrini tiež upozornil, že odkázaných občanov bude stále viac.

"Nielen že ideme meniť spôsob financovania, ale budeme musieť zásadne pracovať už teraz na zvýšení kapacít, V opačnom prípade budeme nemilo prekvapení a nebude sa mať kto o naše obyvateľstvo postarať," dodal premiér.

Ghanamová zároveň uviedla, že minister Richter bol prekvapený, že samosprávne kraje dali menej financií neverejným poskytovateľom. "Vzorec v zákone im to však umožňuje. Lebo len čo dostaneme viac zdrojov napríklad z ministerstva, o to oni musia znížiť peniaze, ktoré nám dajú. Preto sme požiadali ministra, aby ten vzorec zmenil, lebo vyššie územné celky robia len to, čo im zákon umožňuje," podotkla.

Avizovala, že obce a mestá chcú predložiť tabuľku, koľko neverejným poskytovateľom dali financií. "My však disponujeme zamietavými odpoveďami, kde väčšina obcí a miest odmietla dať čo i len cent z finančného príspevku na prevádzku. Naozaj je nutné, aby sme to riešili, lebo ak sa to nestihne rozlúsknuť, tak potom trváme na tom, aby nám štát dal mimoriadnu dotáciu, pretože vzhľadom na zvýšenie minimálnej mzdy a najmä zvýšenie príplatkov pre zamestnancov sme v deficitoch, čo znamená, že nám bude začiatkom budúceho roka hroziť zánik," upozornila Ghanamová.