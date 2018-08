Odkaz SNP je aktuálny. SaS varuje pred politikmi ktorí, ponúkajú totalitu

Politická strana SaS hodnotí SNP ako schopnosť Slovákov postaviť sa na správnu stranu.

29. aug 2018 o 11:29 TASR

BRATISLAVA. Politická strana SaS hodnotí Slovenské národné povstanie (SNP) ako schopnosť Slovákov postaviť sa na správnu stranu v zložitej historickej situácii.

Významná časť občanov podľa liberálov pochopila, že ľudácky režim pod vedením prezidenta Jozefa Tisa nemá perspektívu a kolaborácia s nacistickým Nemeckom je zločinom.

"Tých, ktorí sa chopili zbraní s čestnými úmyslami a ktorí nasadzovali svoje životy za slobodu, musíme mať navždy v úcte. Ich odkaz je stále aktuálny," tvrdí vedenie SaS.

Podľa SaS nás zároveň varujú pred politikmi, ktorí miesto demokracie a slobody ponúkajú občanom v peknom obale totalitu a ktorí úmyselne či z neznalosti vedú národy do katastrof.

Pomník národnej vzbury

Slovensko sa podľa nej v roku 1989 zbavilo niekoľkých dekád neslobody a aj preto si dnes Slovenské národné povstanie už nemusíme pripomínať ako večnú slávu komunistov, ale ako pomník národnej vzbury proti útlaku a pripojenie sa k tým, ktorí bojovali s nacistickým Nemeckom po celom svete.

Mimoparlamentné KDH pri príležitosti 74. výročia SNP uviedlo, že povstať proti fašizmu bola naša povinnosť.

"Ak by sme to nedokázali, museli by sme sa naveky hanbiť. SNP malo svoj význam a určite sa za to treba našim predkom patrične poďakovať. V dnešný deň myslíme aj na ľudí, ktorí sa nebáli položiť svoj život v boji proti fašizmu. Česť ich pamiatke," odkázal hovorca kresťanských demokratov Stano Župa.

Boj za slobodu

Obete Slovenského národného povstania (SNP) sú zasa podľa OĽaNO odkazom, že za slobodu a svojbytnosť národa sa oplatí bojovať.

"Postavenie sa proti fašizmu bolo dôležitým míľnikom v dejinách Slovenska. Bolo to za cenu veľkých obetí, tisíce ľudí za ideál slobody dokázali položiť život. Po oslobodení sa od fašizmu, žiaľ, nasledovala druhá totalita, no Slováci dokázali poraziť aj komunistický totalitný režim," uviedla predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová.

Podľa jej slov mnohé dôležité osobnosti povstania, ako napríklad prvého guvernéra Slovenskej národnej banky Imricha Karvaša, väznilo najskôr gestapo, neskôr po roku 1948 komunistický režim.

"Je veľmi dôležité pamätať na to, že sloboda je krehká vec a ak ju nechránime, môžeme o ňu prísť," varovala Remišová.

Obyčajní zároveň vyzvali predstaviteľov štátu, aby oslavy SNP nezneužívali na politické účely, "ako to bolo minulý rok, keď vtedajší premiér, dnes poslanec za Smer Robert Fico, bezdôvodne a nedôstojne zaútočil na demokratickú opozíciu v priamom prenose verejnoprávneho RTVS počas pietnej spomienky v Banskej Bystrici".