Krásne výhľady a stabilné počasie. September je na túry ideálny

Horskí vodcovia majú prácu aj na jeseň.

29. aug 2018 o 13:23 Peter Kapitán

BRATISLAVA. Horská dolina je pokrytá hustými bielymi mrakmi a pomedzi štíty hôr preniká vychádzajúce oranžové slnko. Jesenné počasie každoročne ponúka pre vysokohorskú turistiku ideálne podmienky.

Potvrdzujú to aj horskí vodcovia, ktorí každoročne v septembri zaznamenávajú veľký dopyt po svojich službách. Aj keď tento rok im júl kvôli upršanému počasiu veľmi neprial, na jeseň straty z letnej sezóny vynahradia.

„V auguste som mal voľno jeden deň, aj september sa veľmi rýchlo plní. Zostáva mi tam ešte päť dní,“ hovorí horský vodca Tibor Hromádka, ktorý ľudí sprevádza po Tatrách, ale aj v dolinách Slovenského raja.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Potvrdzuje, že september, ale aj október sú na vysokohorské výlety z hľadiska počasia najlepšie. Na jeseň totiž už nehrozia v takej veľkej miere búrky z tepla, počasie je vo všeobecnosti stabilnejšie.

„Buď stabilne svieti slnko, alebo stabilne prší. Ale počasie vás určite neprekvapí,“ smeje sa Hromádka. Dôvodom, prečo na jeseň nehrozia prudké výkyvy počasia je, že vzduch je v tomto období zvyčajne suchší a zároveň sú chladnejšie noci.

Prečítajte si tiež: V Tatrách opravili ďalší turistický chodník po povodniach

Slabšie prúdenie vzduchu

„Zvykne zoslabnúť cirkulácia medzi európskym vnútrozemím a Atlantikom, pričom sa v oblasti strednej Európy udržiavajú tlakové výše,” vysvetľuje klimatológ Pavel Matejovič. V praxi to potom často vyzerá tak, že na horách je jasno a teplo, doliny sú hmlisté a chladnejšie.

Hoci v strednej Európe je počasie tradične veľmi premenlivé, takýto trend potvrdzujú aj horskí vodcovia. Vďaka tomu, že vzduch je v septembri a októbri suchší ako v iných mesiacoch, sú na horách ideálne podmienky pre dobrú dohľadnosť.

“ Buď stabilne svieti slnko, alebo stabilne prší. Ale počasie vás určite neprekvapí. „ Tibor Hromádka, horský vodca

Vyskytujú sa však aj roky, keď na začiatku jesene na Slovensko prenikne vzduch spoza polárneho kruhu. Koncom augusta preto nebýva výnimkou, ak na štítoch Tatier aj nasneží. Napríklad v Alpách v polohách nad 3000 metrov nad morom pred týždňom napadlo až 40 centimetrov snehu.

„To sa však zvyčajne do týždňa roztopí. V každom prípade je dobré pozrieť si ráno pred túrou predpoveď počasia, tá zvykne byť v jesenných mesiacoch spoľahlivá,” hovorí tatranský horský vodca Roman Jelenský.

Bude teplejšie

Aj on si všíma, že v septembri je o jeho služby zvýšený záujem, no pripisuje to aj všeobecnému trendu. Záujem o vysokohorskú turistiku podľa neho na Slovensku v posledných rokoch narastá.

Prečítajte si tiež: Mimoriadna situácia v Tatrách je už zbytočná, tvrdia kritici

„Tento rok sa začali v oveľa hojnejšom počte vracať českí klienti, zvyšuje sa aj návštevnosť Poliakov, pretože Tatry z ich strany už sú celkom zaplnené,” hovorí Jelenský. Tvrdí, že pri výstupe na Rysy z poľskej strany sa treba cez ľudí predierať.

Podobne sú na tom aj záchytné parkoviská, ktoré sú na poľskej strane zaplnené už od skorého rána. Jelenský v náraste počtu turistov v horách zásadný problém nevidí, no upozorňuje, že na nich treba byť pripravený, inak môže najmä v miestach, kde sa ľudia koncentrujú, ako parkoviská či lanovky, vznikať nervozita.

Očakáva, že v septembri bude mať zaplnený program, počasie by malo priať. Hoci meteorológovia zverejňujú predpovede len na sedem dní dopredu, klimatológ Milan Lapin očakáva, že teploty by mali byť asi o stupeň vyššie, ako je dlhodobý priemer a naopak zrážok by malo padať o niečo menej, ako zvykne.