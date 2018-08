Kiska o extrémizme: Treba si hovoriť pravdu, kde zlyhávame

Najvyšší ústavný činitelia sú za nulovú toleranciu extrémizmu a jasný poriadok na internete.

29. aug 2018 o 20:03 TASR

Prezident Andrej Kiska, predseda Národnej rady Andrej Danko a predseda vlády Peter Pellegrini počas diskusie o dotyku fašizmu so štátnou mocou a samosprávou.(Zdroj: SITA)

BANSKÁ BYSTRICA. Nulová tolerancia extrémizmu a jasný poriadok na internete, kde nemôže byť beztrestné šíriť násilie, extrémistické myšlienky a urážať ľudí inej farby pleti či náboženstva je úloha, ktorá čaká slovenskú spoločnosť v najbližšom období, a to aj cestou sprísnenia legislatívy.

Zhodli sa na tom v stredu v Banskej Bystrici traja najvyšší ústavní činitelia, prezident Andrej Kiska, predseda Národnej rady Andrej Danko (SNS) a predseda vlády Peter Pellegrini (Smer) s predstaviteľmi politických, spoločenských či akademických inštitúcií a cirkví.

Volanie o pomoc

Cieľom odbornej diskusie, ktorú organizoval predseda parlamentu spoločne s Banskobystrickým samosprávnym krajom (BBSK), bola výmena názorov na aktuálne výzvy spojené s nenávistnými extrémistickými prejavmi a antisemitizmom samotným.

"Musíme sa naučiť hovoriť si pravdu, v akom stave je spoločnosť a kde robíme chyby. Treba si hovoriť pravdu, kde zlyhávame. To, že naši ľudia sú ochotní voliť extrémistickú fašistickú stranu neznamená, že by boli takí," konštatoval Kiska.

Podľa neho je to skôr volanie ľudí o pomoc, ktorí napríklad cítia nespravodlivosť v rôznych jej podobách.

"Mám osobnú skúsenosť, ako to vyzeralo, keď na stoličke župana v Banskej Bystrici sedel človek, ktorému myšlienky antisemitizmu nie sú cudzie. Mal som možnosť vidieť, ako dokáže obalamutiť svojich priaznivcov sľubmi a za štyri roky neurobiť nič," povedal Pellegrini.

Podľa premiéra musíme postaviť hrádzu šíreniu takých myšlienok. "Je mi veľmi ľúto, keď človek, ktorý propaguje fašizmus, odchádza zo súdu vyškerený, s úsmevom od ucha k uchu a rovno do očí sa smeje aj pozostalým po obetiach fašizmu a beztrestne sa vráti do svojho života. Toto sa musí skončiť."

Prísnejšia legislatíva

Podľa neho je potrebné sprísniť legislatívu a dosiahnuť, aby sudcovia mali jasné a zákonné možnosti trestať takých ľudí, prípadne ich poslať i do väzenia.

Premiér zdôraznil, že plánuje pozvať na Úrad vlády SR prevádzkovateľov webov, portálov, kde často prebieha nenávistná, násilná a urážlivá diskusia útočiaca na základné práva človeka.

"My sme si nejako zvykli, že máme dva svety. Jeden ten fyzický, kde sa vidíme, poznáme svoje mená, správame sa podľa zákona a pravidiel slušného správania. A potom je ten digitálny, kde neviem, na základe čoho sme si pomysleli, že tam platia iné pravidlá," povedal Pellegrini.

Podľa premiéra si môže každý povedať, čo chce. Podmienkou je podľa Pellegriniho to, aby hovoril pod svojím menom a niesol za to zodpovednosť. "To nie je útok na slobodu slova," zdôraznil Pellegrini.

Danko: Politika nie je sranda

Ako poznamenal predseda parlamentu, kde inde ako v Banskej Bystrici, v kraji, ktorý v minulom volebnom období viedol Marian Kotleba (ĽSNS), súčasný poslanec Národnej rady, by sa mala taká diskusia konať.

"Keby sme nebojovali, tak by sme to mohli všetci zabaliť. Boj nekončí tým, že Ján Lunter dokázal vyhrať voľby. Je nebezpečné, keď sa títo ľudia dotknú moci v štáte. Ten boj musí byť dennodenný a nesmieme na to zabúdať," podčiarkol Danko.

"Verím, že novým zákonom o politických stranách prispejeme k tomu, že spoločnosť cez politické strany vyprodukuje ľudí, ktorí sú schopní riadiť štát. Politika nie je 'sranda'," dodal Danko.