Brtvu z kauzy nebankoviek prepustili na slobodu, chce sa živiť ako topmanažér

Skúšobnú dobu určil na päť rokov.

30. aug 2018 o 9:47 SITA

TRNAVA. Dávid Brtva, odsúdený na deväť rokov väzenia za podvod v kauze nebankových spoločností BMG Invest a Horizont Slovakia, ide na slobodu.

Okresný súd v Trnave vo štvrtok vyhovel jeho žiadosti o podmienečné prepustenie, pretože boli splnené všetky podmienky na tento krok.

Rozhodnutie je právoplatné

Brtva si v minulosti odsedel viac ako dve tretiny z trestu, mal dobré hodnotenie z väzníc, deklaroval, že má zabezpečené zamestnanie a možno od neho očakávať, že v budúcnosti povedie riadny život.

Prokurátor aj odsúdený sa vzdali práva podať sťažnosť, rozhodnutie súdu je tak právoplatné.



Dávida Brtvu priviedli na Okresný súd v Trnave s putami na rukách a reťazami na nohách kukláči Zboru väzenskej a justičnej stráže.

Po verdikte súdu odchádzal bez pút, reťazí a s úsmevom na tvári.

,,Sú to úžasné pocity, ťažko sa to popisuje. Ja som bol predtým topmanažér a rád by som v tom pokračoval,“ povedal pri odchode zo súdu, odkiaľ si išiel ešte do Leopoldova pre osobné veci.

Dlhoročná kauza podvodu v nebankovkách

Na slobode sa chce starať o rodinu, mamu a nepočujúceho brata. Dnešným verdiktom súdu sa pre Brtvu dlhoročná kauza podvodu v nebankovkách končí. Na verejnom zasadnutí bol prítomný aj Štefan Šípoš zo Združenia poškodených občanov, ktorý súdu ponúkol spoločenskú záruku za nápravu Brtvu.



Najvyšší súd koncom marca tohto roku potvrdil rozsudok Špecializovaného trestného súdu, podľa ktorého si má Dávid Brtva odsedieť deväťročný trest, Patrik Pachinger sedemročný a zatiaľ neprávoplatne odsúdený Jozef M. deväťročný trest odňatia slobody.

Brtva bol v tom čase na slobode a požiadal o podmienečné prepustenie. Okresný súd v Trnave o ňom rozhodoval 7. júna, rozhodnutie však odložil na 10. júla.

V tento deň však Brtvu zadržali policajní pátrači a dodali ho do výkonu trestu odňatia slobody v Leopoldove.