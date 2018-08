Ministerstvo zvažuje pri ochrane vzdušného priestoru dve možnosti

Slovenský vzdušný priestor v súčasnosti monitorujú ruské Mig-29.

BRATISLAVA. Slovenská republika pri ochrane vzdušného priestoru požiada o pomoc Severoatlantickú alianciu (NATO) alebo predĺži abonentnú zmluvu s ruskou spoločnosťou RSK-Mig na prevádzku Migov-29.

Pre agentúru SITA to potvrdila hovorkyňa Ministerstva obrany SR Danka Capáková s tým, že v súčasnosti zvažuje rezort obe možnosti.

Naď: Rokovania s NATO môžu byť komplikované

Podľa bezpečnostného analytika a riaditeľa Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku Jaroslava Naďa by bolo jednoduchším riešením požiadať o ochranu vzdušného priestoru konkrétnu krajinu, napríklad Českú republiku alebo Poľsko.

Naď sa totiž domnieva, že oficiálne rokovania s celou štruktúrou NATO môžu byť komplikovanejšie.

Vláda SR ešte v priebehu júla tohto roka rozhodla o ich nahradení americkými F-16 Block 70/72.

Tie však budú dodané najskôr na prelome rokov 2022 a 2023, pričom na konci roku 2019 vyprší abonentná zmluva na prevádzku Migov. Rezort obrany môže pri tejto zmluve využiť opciu a predĺžiť ju tak o jeden rok.

Gajdoš má predložiť návrh

Minister obrany Peter Gajdoš (SNS) má predložiť návrh riešenia o ochrane vzdušného priestoru do 15. novembra tohto roka.

"Rezort obrany analyzuje obe možnosti, a to alternatívu, že Slovenská republika požiada dočasne o ochranu vzdušného priestoru NATO, ale aj predĺženie abonentnej zmluvy z dôvodu, aby sme o túto spôsobilosť dočasne neprišli. Analýzu alternatív ochrany vzdušného priestoru SR predložíme vláde v zmysle uznesenia a následne o nej budeme informovať aj verejnosť," povedala Capáková.

Najlepším riešením, ako ochrániť vzdušný priestor nad Slovenskom, by bolo podľa bezpečnostného analytika Jaroslava Naďa dohodnúť sa s Českou republikou alebo s Poľskom.

Podľa jeho slov takéto riešenie nie je tak náročné, ako požiadať oficiálnou cestou celú štruktúru Severoatlantickej aliancie (NATO).



"Ide o komplikované vyjednávanie a lepšie by bolo dohodnúť sa s jednou krajinou, napríklad s Českou republikou alebo Poľskom," povedal ešte v pondelok Naď.

Podľa jeho názoru by mohla byť takáto služba lacnejšia ako využívanie abonentnej zmluvy na prevádzku Migov-29. Ako však doplnil, o konkrétnych sumách sa v súčasnosti nedá rozprávať. "Bolo by to zrejme lacnejšie ako abonentná zmluva, ale netrúfam si povedať, o koľko presne," doplnil bezpečnostný analytik.

Uzatvorenie zmlúv

Slovenská republika plánuje obstarať 14 lietadiel typu F-16 Block 70/72.

Na projekty má vláda SR vyčleniť 1,589 miliardy eur, pričom rezort obrany momentálne pracuje na uzatvorení príslušných zmlúv.

Nové stroje by mali byť dodané na prelome rokov 2022 až 2023. V sume ja započítaný výcvik pilotov, lietadlá, infraštruktúra či záručné opravy počas dvoch rokov.

Ministerstvo obrany SR zvažovalo vo finálnej časti okrem amerických strojov aj švédske Jas-39 Gripen. V prospech F-16 rozhodli väčšie operačné možnosti.