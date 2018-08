Hlina považuje Kiskovu stranu za šialený projekt, utužuje vzťahy s Matovičom

Hlina kedysi z OĽaNO pre nezhody odišiel.

30. aug 2018 o 19:02 Lucia Krbatová

BRATISLAVA. Komunálne voľby v Bratislave ich ešte pred mesiacom rozdeľovali a verejne sa seba útočili v médiách. Dnes sú líder OĽaNO Igor Matovič a predseda KDH Alojz Hlina pripravení dohodnúť sa na jednom kandidátovi a chystajú spolu protest pred ministerstvom vnútra.

Zblíženie kresťanských politikov v posledných týždňoch môže naznačovať spoluprácu aj do budúcnosti, napríklad pred parlamentnými voľbami 2020. Hlina to nevylúčil.

"Budeme spolupracovať s tým, s kým sa dá, a nebudeme podporovať akékoľvek trieštenie politickej scény," hovorí.

Trieštenie by podľa neho nastalo, ak by prezident Andrej Kiska založil vlastný politický projekt, hoci už vznikli nové strany Progresívne Slovensko a Spolu. "Ak pán Kiska urobí tretiu stranu, bude to jeden z najšialenejších a najnepotrebnejších projektov, aké na Slovensku vznikli," hovorí Hlina, bývalý zakladateľ strany Občania.

Lídri viacerých opozičných strán už pripustili, že Kiskova strana by im mohla odobrať časť voličov.

Pre mimoparlamentné KDH, ktoré sa pohybuje v prieskumoch okolo siedmich percent, by to mohlo byť likvidačné.