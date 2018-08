Opozícia postaví v Bratislave len jedného kandidáta na primátora

Rozhodnúť by sa malo medzi Jánom Mrvom a Caroline Líškovou.

30. aug 2018 o 12:26 TASR

BRATISLAVA. Opozícia postaví v Bratislave v novembrových komunálnych voľbách len jedného kandidáta na primátora.

Rozhodnúť by sa malo v primárnych voľbách medzi súčasným starostom bratislavských Vajnôr Jánom Mrvom, ktorému už vyjadrili podporu opozičné OĽaNO, SaS, Sme rodina a kandidátkou na primátorku za mimoparlamentné KDH Caroline Líškovú. Pre TASR to potvrdili dva od seba nezávislé zdroje.

Matovič: Záleží nám na skúsenostiach

OĽaNO, SaS a Sme rodina už začiatkom júna oznámili, že v boji o post primátora Bratislavy podporia Mrvu.

Líder OĽaNO Igor Matovič vtedy povedal, že hľadali poctivého a dobrého kandidáta, ktorý má skúsenosti s komunálnou politikou a dokáže byť dobrou voľbou pre moderné kozmopolitné mesto Bratislavu.

Ako tvrdí, snažili sa nájsť kandidáta, za ktorého sa dokáže postaviť čo najviac demokratických opozičných strán.

Komunálna politika je podľa Matoviča súťaž ideí a v tomto prípade im viacej záležalo na skúsenosti.

KDH postavilo Líškovú

KDH však do komunálnych volieb postavilo vlastnú kandidátku na primátorku hlavného mesta Caroline Líškovú.

Kresťanskí demokrati deklarovali, že do poslednej chvíle mali snahu vytvoriť s ostatnými opozičnými stranami dohodu o spoločnom postupe v komunálnych voľbách v Bratislave.

"SaS a OĽaNO, žiaľ, uprednostnilo pred nami dohodu so Sme rodina. Uprednostniť dohodu so Sme rodina, ktoré na celom Slovensku v nedávnych regionálnych voľbách nezískalo ani jedného jediného poslanca, pred dohodou s KDH, sa v zásade nedá racionálne zdôvodniť, ale očakávame, že niekto sa na to podujme," uviedli.

Politické a stranícke záujmy podľa nich zvíťazili nad tým, čo Slovensko a Bratislava potrebujú. Podľa slov predsedu KDH Alojza Hlinu sa Líšková môže stať fenoménom tohtoročných komunálnych volieb.

Ďalší kandidáti

Na primátora Bratislavy bude opätovne kandidovať súčasný šéf samosprávy hlavného mesta Ivo Nesrovnal.

Jeho vyzývateľmi budú architekt a hudobník Matúš Vallo, ktorý má podporu mimoparlamentných Spolu - občianska demokracia a Progresívne Slovensko.

Kandidatúru na primátora hlavného mesta ohlásil aj bývalý generálny riaditeľ RTVS Václav Mika, ktorý kandiduje ako nezávislý.

Primátorom Bratislavy chce byť aj predseda mimoparlamentnej strany NAJ Viktor Béreš, spevák a podnikateľ Martin Jakubec, ktorý kandiduje ako občiansky kandidát a advokát Jaroslav Brada, ktorý je kandidátom iniciatívy .TERAZ v spolupráci so Stranou moderného Slovenska.

Kandidovať ako nezávislý chce aj autor a organizátor Korunovačných slávností v Bratislave Miroslav Vetrík. Komunálne voľby budú 10. novembra.