Slovensko rozšíri oblasť činnosti vojakov v Bosne a Hercegovine

Vo Viedni rezonovali tiež otázky nelegálnej migrácie.

30. aug 2018 o 14:09 SITA

BRATISLAVA. Slovenská republika plánuje posilniť svoje spôsobilosti pri zahraničnej vojenskej misii EUFOR ALTHEA v Bosne a Hercegovine.

Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa rezortu obrany Danka Capáková.

Prieskumná a spravodajská činnosť

V praxi by to malo znamenať, že Ozbrojené sily nepošlú do oblasti viac vojakov, ale budú rozširovať vojenské spôsobilosti, teda oblasti v ktorých naši vojaci pôsobia.

Po novom tak budú naši vojaci pôsobiť napríklad aj v rámci prieskumnej a spravodajskej činnosti.

Slovenskí vojaci pôsobia pri misii EUFOR-ALTHEA v Bosne a Hercegovine od jej vzniku v roku 2004.

Na dnešnom neformálnom rokovaní ministrov obrany členských štátov Európskej únie vo Viedni rezonovali tiež otázky nelegálnej migrácie do Európy či projekty stále štruktúrovanej spolupráce zvanej PESCO.



"V tomto prípade nepôjde o navýšenie počtov, ale o zmenu v rámci aktuálneho mandátu. Dvaja naši profesionálni vojaci budú po novom pôsobiť v rámci prieskumno-spravodajskej činnosti. Operácia EUFOR-ALTHEA má pre stabilizáciu západného Balkánu obrovský význam a ja som rád, že aj my sme jej súčasťou od jej vzniku,“ povedal šéf rezortu obrany.

Podpora krajín západného Balkánu

Pokračujúci rozvoj spolupráce a podpora krajín západného Balkánu by sa pritom mali niesť v rovine Stratégie Európskej únie pre západný Balkán, ktorá bola prijatá vo februári tohto roka.

Počas stretnutia ministrov rezonovala aj otázka plnenia záväzkov Stálej štruktúrovanej spolupráce PESCO, samotné projekty PESCO a ministri diskutovali aj o pravidlách na pristúpenie tretích krajín do projektov tohto štruktúrovaného formátu.

Do prvej fázy ich realizácie pritom patrí aj slovenský projekt delostreleckej podpory „EuroArtillery“.

Ministri sa ďalej venovali aj návrhu Európskeho mierového nástroja (EPF), ktorého cieľom má byť spoločné financovanie vojenských či mierových operácií Európskej únie a tiež budovanie spoločných obranných kapacít členských krajín.

Rokovanie o budúcnosti operácie Sophia

Okrem toho šéfovia rezortov obrany členských štátov Európskej únie hovorili aj o implementácii koordinovaného ročného prehľadu o obrane (CARD).

Ide o nástroj na identifikáciu nedostatkových obranných spôsobilostí a hľadanie možností na následné odstránenie týchto nedostatkov prostredníctvom vzájomnej spolupráce.

CARD má byť za týmto účelom predkladaný ministrom obrany každé dva roky.

Počas neformálneho stretnutia ministrov obrany sa uskutočnilo aj rokovanie o budúcnosti operácie Sophia, najmä v súvislosti s relokáciou migrujúcich osôb zachránených vo vodách Stredozemného mora.

Slovenská delegácia v tejto súvislosti uznala rozhodujúcu úlohu tejto operácie pri zvyšovaní námornej bezpečnosti v centrálnom Stredomorí, ako aj jej prínos v boji proti nelegálnej migrácii.

Minister Gajdoš však zároveň zdôraznil, že v prípade následného prerozdeľovania vylodených osôb je dôležité zachovať princíp dobrovoľnosti.