Zrušenie anonymných oznámení nie je podľa SaS vo verejnom záujme

Koaliční poslanci navrhujú, aby orgány činné v trestnom konaní už nemuseli riešiť anonymné trestné oznámenia.

30. aug 2018 o 16:10 TASR

BRATISLAVA. Návrh koaličných poslancov, aby orgány činné v trestnom konaní nemuseli riešiť anonymné trestné oznámenia, nie je vo verejnom záujme.

Tvrdí to strana Sloboda a Solidarita s tým, že návrh je v záujme páchateľov a tých vyšetrovateľov a prokurátorov, ktorí si trestné činy najradšej nevšímajú alebo ich kryjú.

"Navrhovaný zákon je v rozpore so zákonnými úlohami prokuratúry a Policajného zboru," povedal poslanec Národnej rady za SaS Alojz Baránik.

Úloha prokuratúry a polície

Pripomenul, že podľa zákona je prokuratúra v rozsahu svojej pôsobnosti povinná vykonať opatrenia na predchádzanie, zistenie a odstránenie porušenia zákonnosti, na obnovu porušených práv a vyvodenie zodpovednosti za ich porušenie.

Rovnako, že zákon tiež hovorí, že polícia odhaľuje trestné činy a zisťuje ich páchateľov.

"Je úplne jedno, či orgány činné v trestnom konaní získajú podnety a oznámenia o spáchaní trestných činov od verejnosti anonymne, podstatná je kvalita informácie," doplnil Baránik.

Podľa SaS neobstoja argumenty, že anonymné podania nezmyselne zaťažujú policajtov a prokurátorov prípadmi, ktoré sa nestali a slúžia na poškodzovanie bezúhonných občanov.

Koniec anonymných podnetov?

Novelu Trestného poriadku navrhujú Miroslav Číž, Dušan Jarjabek (obaja Smer), Elemér Jakab, Iréna Sárközy (obaja Most-Híd), Magdaléna Kuciaňová a Radovan Baláž (obaja SNS).

Novela má od nového roka zabezpečiť, aby orgány činné v trestnom konaní viac neboli povinné vybavovať anonymné podnety a že trestné oznámenie viac nebude možné podať anonymne.

Koaličný návrh hovorí, že ak to orgán činný v trestnom konaní alebo súd považuje za potrebné, môže anonymné podanie odstúpiť na prešetrenie alebo ho sám prešetriť.

Oznámenia, ktoré sú anonymné, zvyšujú podľa polície záťaž orgánov činných v trestnom konaní.

Je to spojené s množstvom úkonov, ktoré by sa nemuseli vykonávať, ak by boli podané zákonom upraveným spôsobom, reagoval hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka.