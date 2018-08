Ekvádorčan: Bratislava je skvelá, keď jej dáte šancu

Desať správ, ktoré zaujali čitateľov najväčšieho spravodajského webu o Slovensku v angličtine.

31. aug 2018 o 12:22 Ján Pallo

1. Slovenčina ako najťažší jazyk na svete? Čo na túto tému prezradila skúsená učiteľka slovenského jazyka?. Our language is not as difficult as we make it out to be

2. Naše hlavné mesto mohlo mať po vojne úplne iné meno: Bratislava almost became Wilson’s Town

3. Prečo sa Slováci neradi rozprávajú (nielen) s cudzincami? Are Slovaks too Nordic to chat?

4. Sklenené fľaše vraciame zo zvyku, pri plastových váhame: Will Slovakia switch to returnable plastic bottles?

5. Aké tajomstvá odhalili vykopávky v Rusovskom kaštieli? Archaeological research reveals the foundations of ruined manor house

6. Prerábka Trnavského mýta sa skončila. Videli ste už, ako vyzerá? Underpass at Trnavské Mýto reopened

7. Ktoré akcie by ste si na Slovensku v septembri nemali nechať ujsť? Top 10 events around Slovakia in September

8. Stane sa protischránkový zákon bezzubým? The anti-shell law gets a face lift

9. Viete, koľko národností žije v Bratislave? Toto číslo vás určite prekvapí: Bratislava - the story of an open city

10. „Bratislava je skvelá, keď jej dáte šancu.“ Vypočujte si pohľad Ekvádorčana na život na Slovensku: Bratislava is great if you give it a chance

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu. Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.