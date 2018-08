Na začiatku septembra bude počasie premenlivé, neskôr sa oteplí

Premenlivé počasie a zrážky budú najmä na západe krajiny.

31. aug 2018 o 15:26 TASR

BRATISLAVA. Začiatok septembra (1.-6.9.) bude sprevádzať premenlivé počasie a zrážky, a to najmä na západe Slovenska. Neskôr príde viac slnka, v nížinách má byť zväčša až okolo 30 stupňov Celzia.

Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.

"Počas najbližších šiestich dní očakávame nad naším územím v hladine 850 hPa teplotu zväčša na úrovni 13 až 17 stupňov C, čo je na daný dátum nadnormálna teplota," informuje SHMÚ.

Cez víkend očakávajú meteorológovia najmä na západe viac oblačnosti, na východe jej má byť menej.

"Miestami treba počítať s prehánkami a búrkami, prípadne aj dažďom, a to predovšetkým v západnej polovici územia. Denná teplota vystúpi na 26 až 33, v Žilinskom kraji, pod Tatrami a na krajnom západe miestami na 22 až 25 stupňov," dopĺňa SHMÚ.

V pondelok a utorok by malo pršať na väčšine územia a popoludní by malo byť chladnejšie, od 21 stupňov na severozápade do 30 stupňov na juhovýchode.

"V ďalších dvoch dňoch (5.9. a 6.9.) oblačnosti aj zrážok ubudne a naďalej bude na daný dátum teplo. Najvyššia denná teplota dosiahne 23 až 30 stupňov Celzia," doplnil SHMÚ.