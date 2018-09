Ľudia z reštituovaných bytov protestovali pred úradom vlády

Na zhromaždení ľudia prečítali otvorený list adresovaný Pellegrinimu.

1. sep 2018 o 17:14 TASR

BRATISLAVA. Bratislavčania z reštituovaných bytov a ich podporovatelia protestovali v sobotu pred Úradom vlády SR.

Podľa zástupcu občianskeho združenia Právo na bývanie Jána Horáka sa ich tam zišlo približne sto, mnohých odradilo nepriaznivé počasie.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Prečítali list adresovaný Pellegrinimu

Na zhromaždení prečítali otvorený list adresovaný premiérovi Petrovi Pellegrinimu (Smer), v ktorom ho žiadajú o zmenu legislatívy.

Tá by mala umožniť poskytnúť okrem náhradného bytu aj finančnú kompenzáciu.

"Súčasný zákon je veľmi nepriaznivý, nielen pre nás, ale aj pre mesto. Prakticky je preň nevykonateľný," vysvetlil pre TASR Horák.

Pre zákon sa niektorí majitelia reštituovaných a privatizovaných bytov už 27 rokov zápasia s existenčnými problémami.

Premiéra kontaktovali už pri jeho nástupe do funkcie, ten však podľa Horáka riešenie problému delegoval na Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR a Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy.

Tvrdia, že na riešení pracujú

Ministerstvo tvrdí, že na riešení pracuje. Vytvorilo napríklad medzirezortnú pracovnú skupinu, ktorá sa naposledy zišla 25. júna.

Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia ministerstiev, bratislavského magistrátu a OZ Právo na bývanie.

"Momentálne diskutujeme o legislatívnych zmenách, ktoré by napomohli obciam rýchlejšiemu obstaraniu náhradných nájomných bytov," napísal rezort.

Hlavné mesto podľa slov jeho hovorkyne Zuzany Onufer tiež robí všetko pre to, aby bytové náhrady poskytlo právoplatným žiadateľom čo najskôr.

Pomôcť mu má napríklad kompromis s MDV, že môže byty zaobstarať aj za vyššiu cenu, ako je dotácia, a rozdiel dofinancovať z iných zdrojov. Rovnako sa spolieha na činnosť medzirezortnej pracovnej skupiny a očakáva, že MDV predloží legislatívne zmeny.

Chcú vidieť konkrétne kroky

Združenie chce však vidieť konkrétne kroky čo najskôr. Ak mu vláda do 20. septembra nenavrhne rokovanie, legislatívnu zmenu do parlamentu predloží opozícia. Horák tvrdí, že združenie je už s jej predstaviteľmi dohodnuté.

"Boli by sme však nesmierne radi, ak by zákon išiel cez celé politické spektrum. Chceli by sme vyzvať vládu, aby spolu s nami pripravila návrh, ktorý by išiel parlamentu. Tam by zaň hlasovala koalícia aj opozícia," uzavrel.