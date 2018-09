Minúta po minúte: Voda v Bratislave zaplavila podchody, niektoré linky nepremávajú

Voda zatopila aj časť pri Ružinovskej nemocnici.

1. sep 2018 o 19:04 (aktualizované 1. sep 2018 o 21:24) Simona Kováčiková, Lucia Krbatová, TASR, SITA

Bratislavu zasiahli silné búrky s prívalovým dažďom.

Voda zaplavila viacero ciest a podchodov. Doprava v Bratislave skolabovala.

Zaplavené boli aj podchody pre peších, vrátane zrekonštruovaného na Trnavskom mýte.

Počasie sledujeme minútu po minúte:

21:23 Pre búrky platí v okresoch Bratislava, Senec, Pezinok a Malacky výstraha tretieho stupňa. Z pôvodnej druhej ju zvýšil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), podľa ktorého tu môže spadnúť až 90 mm zrážok.

Výstraha platí takmer do polnoci, potom má do rána do 9.00 h platiť výstraha druhého stupňa. Platí tu aj výstraha prvého stupňa pred povodňou.

21:22 Od 19:08 do 23:08 hod autobusy linky č. 202 a trolejbusy linky č. 201 premávajú cez Mierovú ulicu obojsmerne, pričom linka 201 je ukončená pri Cintoríne Vrakuňa.

Električky linky č. 4 od centra premávajú po ŽST Nové Mesto a od Zlatých pieskov po Vozovňu Jurajov dvor. Medzi ŽST Nové Mesto a Vozovňou Jurajov Dvor cez Rožňavskú ulicu premáva náhradná autobusová doprava.

Električky liniek č. 8 a 9 sú z Trnavského mýta odklonené cez Vajnorskú ulicu na ŽST Nové Mesto.

V úseku Trnavské mýto - Ružinov premáva náhradná autobusová doprava.

21:00 Od 20,30 hod už po svojej trase premáva aj linka 51.

20:45 Linka číslo 4 medzi Zátiším a Vozovňou Jurajov dvor už premáva, obnovili ju po 20.00 h. Naďalej ale nepremávajú linky 8 a 9 do Ružinova.

Električky sú z Trnavského mýta odklonené k ŽST Nové Mesto, medzi Trnavským mýtom a Ružinovom je zavedená náhradná autobusová doprava. Informuje o tom webstránka imhd.sk

Pre zaplavenie podjazdu na Gagarinovej ulici premávajú linky 201 a 202 cez Mierovú ulicu.

Premávka na linke 201 je opäť až na Dolné hony, treba však počítať s veľmi nepravidelnou premávkou.

Odklonom cez Ružinov premáva aj linka 65. Na Mierovej treba počítať s výrazným zdržaním pre kolóny.

20:26 Väčšina podjazdov je stále neprejazdná. Zaplavený je úsek Gagarinovej pri podjazde s Mierovou. Autá stoja úsek obchádzajú po Mierovej a stoja v kolóne už od cintorína Vrakuňa.

Pod vodou je aj Ružinovská pri nadjazde s Bajkalskou. Električky nepremávajú.

Rovnaká situácia je na Vajnorskej za Kuchajdou pri železničnom podjazde. Polícia dopravu aj električky odkláňa na Tomášikovu.

Električky nepremávajú ani na Račianskej pri vozovni Krasňany, kde opäť po daždi ostal úsek pod železničnou traťou pod vodou.

20:24 Medzi Zátiším a Odborárskou premáva odklonom aj linka 51. Aj tu treba počítať s väčším meškaním. Odklonená je linka 50 z podjazdu na Ružinovskej. Autobusy premávajú cez Bajkalskú. Obsluhuje však všetky zastávky.

20:27 Voda tiekla aj do podchodov pre peších, vrátane čerstvo zrekonštruovaného na Trnavskom mýte. Momentálne by už mal byť opäť funkčný.

20:16 Búrky s krúpami a výdatné zrážky môžu Západné Slovensko potrápiť aj v nedeľu ráno.

Prvý stupeň výstrahy platí pre viaceré okresy na južnom Slovensku, oblasť na Záhorí, aj pre okresy Partizánske, Nové Mesto nad Váhom či Topoľčany.

Pre okresy Pezinok, Senec, Malacky a Bratislava platí podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu 2. stupeň výstrahy pred búrkami.

19:53 Silná búrka znemožnila Nemocnici Ružinov prevádzku centrálneho príjmu. "Zdravotnú starostlivosť, samozrejme, poskytujeme, ale pacientov, ktorí vyžadujú akútnu hospitalizáciu, odkláňame do nemocnice na Kramároch alebo do Petržalky," povedala pre TASR hovorkyňa Univerzitnej nemocnice v Bratislave Eva Kliská.

Dažďová voda prenikla aj do suterénu, kde obmedzila prevádzku výťahov. "Na mieste už zasahujú hasiči, ktorí dažďovú vodu odčerpávajú," dodala hovorkyňa.

19:47 Stella centrum informuje, že na Trnavskom mýte nefungujú semafory, nesvietia ani za Podunajskými Biskupicami, v smere do Mosta pri Bratislave.

Hovorí tiež o zaplavenom podjazde na Bajkalskej pod Prievozskou. Zaplavená je aj vozovka na Račianskej pri stanici Vinohrady. Úsek je podľa centra neprejazdný a nepremávajú ani električky.

19:45 Pre intenzívny dážď a následné záplavy je v Bratislave uzavretých viacero cestných komunikácií. TASR o tom informovala Katarína Kohútiková z tlačového oddelenia bratislavského magistrátu.

Na Račianskej je uzavretá cesta v smere do centra od Gaštanového hájika, na Bajkalskej podjazd pod kruhovým objazdom, smer centrum aj podjazd Prievozská.

Na Gagarinovej a Vajnorskej sú uzavreté železničné podjazdy. Nepriechodná je aj Ružinovská ulica pod nadjazdom Bajkalská.

"Žiadame vodičov, aby sa vyhli týmto úsekom komunikácií. Dispečeri hlavého mesta sú nasadení v teréne a aktívne spolupracujú s hasičskými zložkami pri sprejazdňovaní komunikácií pomocou odčeprpávačiek vody," doplnila Kohútiková.

19:30 Pretrvávajúci silný dážď komplikuje dopravnú situáciu v hlavnom meste.

Odklonené sú niektoré linky MHD, električka č. 4 medzi Zátiším a Vozovňou Jurajov dvor nepremáva.

Nejdú ani električky 8 a 9 do Ružinova, sú odklonené z Trnavského mýta k ŽST Nové Mesto, zatiaľ bez náhradnej dopravy. Informuje o tom webstránka imhd.sk. Upozorňuje na zaplavené podjazdy.

Pre zaplavenie podjazdu na Gagarinovej ulici premávajú linky 201 a 202 cez Mierovú ulicu.

Linka 201 ide po Cintorín Vrakuňa, v úseku Cintorín Vrakuňa - Dolné hony premáva náhradný autobus. Odklonom cez Ružinov premáva aj linka 65. "Na Mierovej treba počítať s výrazným zdržaním pre kolóny," dopĺňa portál.

19:10 "Aj v týchto chvíľach zasahujú pri odčerpávaní zatopených priestorov, a to najmä v mestských častiach Ružinov a Rača," povedala hovorkyňa Zuzana Farkasová.

Hasiči zasahujú aj v Ružinovskej nemocnici vo vonkajších priestoroch pri laboratóriach, kde sa nahromadilo veľké množstvo vody.

19:00 Pre celodenný sobotňajší dážď musia bratislavskí hasači odčerpávať vodu vo viacerých mestských častiach.

Z Prezídia Hasičského a záchranného zboru informovali, že v Bratislave mali hasiči už 12 výjazdov.