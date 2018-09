Pellegrini: Školstvo je len spolovice v rukách štátu a vlády

Vládny Smer-SD rokuje aj o bezplatných obedoch.

3. sep 2018 o 9:31 TASR

SLOVENSKÝ GROB. Starostovia obcí a primátori miest by si mali uvedomiť, že školstvo je len spolovice v rukách štátu a vlády SR a druhú polovicu majú na starosti oni z vlastných rozpočtov.

Povedal to v pondelok predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) počas otvorenia školského roka na Základnej škole s materskou školou v obci Slovenský Grob (okres Pezinok).

Na čo majú dávať pozor

Slovenský Grob je podľa premiéra jednou z obcí v okolí hlavného mesta, kde dochádza k nárastu počtu obyvateľov a k nárastu počtu detí.

"Je tu starosta, ktorý vie reagovať na tento vývoj a uvedomuje si, že obec musí investovať popri infraštruktúre aj do školstva. Vďaka aktivite obecného zastupiteľstva sa podarilo urobiť prístavbu základnej školy, rozšíriť počty tried, pretože v opačnom prípade by škola nezvládla počty detí, ktoré tu sú," povedal Pellegrini.

Starostovia podľa premiéra musia dávať pozor na to, aby mali nielen dostatočné kapacity v základných školách, ale aby vytvárali dostatok miesta už aj v materských školách. "Je dôležité, aby detičky predtým ako prídu do školy, absolvovali rok, ak nie dva, na materských školách a boli lepšie pripravené na školský život," dodal premiér.

Otvorenie školského roka na Základnej škole s materskou školou v obci Slovenský Grob (zdroj: TASR)

Rokujú o obedoch

Záujmom vlády podľa jeho slov je poskytovať dodatočné finančné prostriedky pre mestá a obce, aby sa rozšírili kapacity materských škôl tak, aby bolo možné zákonne prikázať všetkým rodičom dať svoje deti minimálne do posledného ročníka materskej školy.

Starosta Slovenského Grobu Štefan Gašparovič poznamenal, že obci sa podarilo k zrekonštruovanej materskej škole pristaviť ďalšie dve nové triedy, ktoré v pondelok slávnostne otvoril aj premiér.

Premiér poznamenal, že vládny Smer-SD rokuje aj o obedoch, ktoré by mali byť pre všetkých žiakov základných škôl a deti v posledných ročníkoch materských škôl zadarmo.

"Diskutujeme, či to bude od 1. januára 2019, alebo by ten nástup bol štandardne od začiatku školského roka 2019/2020," povedal premiér.