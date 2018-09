Súd s mafiánom z Považia by sa mal v utorok uskutočniť

V júli proces odročili pre neprítomnosť obhajcu obžalovaného.

3. sep 2018 o 16:04 TASR

BRATISLAVA. Proces s Miroslavom M., považovaným v minulosti za silného muža slovenského podsvetia, by sa mal na Okresnom súde Bratislava I uskutočniť v utorok 4. septembra.

Spomínaný nižší súd totiž v pondelok zatiaľ neevidoval procesné prekážky, ktoré sa objavili v júli.

"Na základe vyjadrenia zákonného sudcu uvádzam, že v tomto momente nám nie sú známe žiadne prekážky - prípadné ospravedlnenia účastníkov môžu byť podané až do konca pracovnej doby," uviedol v pondelok pre TASR hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak.

Miroslav M. si odpykáva trest za násilnú trestnú činnosť vo väzení v Banskej Bystrici. V júli bol eskortovaný na chvíľu na súd do Bratislavy.

Predminulý mesiac ale proces odročili pre neprítomnosť obhajcu obžalovaného, ktorý absenciu zdôvodnil čerpaním dovolenky. V tomto prípade na bratislavskom súde ide o útok na vyšetrovateľa Policajného zboru.

Na základe rozhodnutia súdu v českom Zlíne si Miroslav M. v minulosti odpykával časť desaťročného trestu odňatia slobody za vydieranie podnikateľov. Na Slovensku okrem uvedeného útoku na verejného činiteľa čelil či čelí stíhaniam aj pre ďalšie trestné činy na súdoch v Trenčíne a Považskej Bystrici.

Okresný súd Bratislava I by sa mal v utorok venovať prípadu, ktorý sa stal v roku 2009 v Ústave na výkon väzby a trestu odňatia slobody v Bratislave. Podľa obžaloby mal vtedy Miroslav M. udrieť päsťou do hlavy policajného vyšetrovateľa. Obžalovaný svoju vinu popiera. V súčasnosti je už vo väzení na Slovensku, české orgány ho totiž vydali do SR.