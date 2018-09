Informovanie o doprave sa zlepšuje, chýbajú tabule

Bratislava potrebuje doplniť elektronické tabule.

3. sep 2018 o 19:44 Roman Cuprik

BRATISLAVA. Pondelkové zápchy v prvý pracovný deň po prázdninách neboli jediným problémom, s ktorým si museli ľudia v Bratislave poradiť.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Niekoľko dôchodcov na zastávke Komárovská v Podunajských Biskupiciach chcelo ísť ráno do Nemocnice sv. Michala. Bežne by ich tam dopravila linka 202, no z informačnej tabule sa dozvedeli len to, že ich spoj odklonili. Nič viac.

Skupinka potom zmätene nastúpila do svojho trolejbusu bez toho, aby vedela, ako sa do nemocnice dostane.

Prečítajte si tiež: Ako prísť načas do práce a vyhnúť sa zápcham (odporúčania)

Denník SME už po záplavách v júni upozornil, že dopravný podnik neinformuje verejnosť dostatočne. Výluky nespomínal na svojej webovej stránke ani na facebooku a keďže dážď prišiel neskoro večer, nefungovala ani zákaznícka infolinka.

Počas záplav, ktoré prišli tento víkend, už dopravný podnik informoval oveľa rozsiahlejšie, správy mal na stránke aj na facebooku. Na internete sú aj informácie o zmene trasy linky 202.

Napriek tomu to v niektorých prípadoch nestačí. Cestujúci, ktorí nemajú prístup na internet alebo nemajú čas študovať všetky oznamy na zastávkach, sa stále nedokážu v doprave vyznať.

Ako zistiť, čo sa deje

Kto vie používať moderné technológie, sa k informáciám o doprave dostane pomerne rýchlo.