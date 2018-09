Po Pellegrinim netrvá na sedemročnej funkcii šéfa polície ani Saková

Premiéra oslovila myšlienka kratšieho mandátu s možnosťou opätovnej kandidatúry.

3. sep 2018 o 18:49 TASR

BRATISLAVA. Ministerka vnútra SR Denisa Saková (Smer) potvrdila možnosť, že nový prezident Policajného zboru (PZ) bude mať napokon kratší ako sedemročný mandát.

Informovala o tom na sociálnej sieti.

"Funkčné obdobie policajného prezidenta nemusí byť nevyhnutne sedem rokov, do úvahy by napríklad prichádzalo skrátenie tejto doby a na druhej strane by sa o túto funkciu mohol uchádzať viac ako len raz," napísala Saková na svojom oficiálnom profile.

Priznala zároveň, že nový zákon o Policajnom zbore je stále predmetom diskusie.

"Snažíme sa o kompromis medzi rôznymi návrhmi," uviedla Saková, ktorá sa o tejto téme v pondelok rozprávala aj s predsedom vlády Petrom Pellegrinim (Smer).

I premiér sa v pondelok vyjadril, že na sedemročnom funkčnom období policajného prezidenta netrvá. Oslovuje ho myšlienka kratšieho mandátu s možnosťou opätovnej kandidatúry.

Podľa Pellegriniho by takéto nastavenie mohlo byť pre šéfa polície motivačné.