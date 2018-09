V Bratislave a okolí hlásia vodiči zdržanie do 25 minút

Zhustená premávka je najmä na diaľničnom obchvate zo Zlatých pieskov.

4. sep 2018 o 9:45 TASR

BRATISLAVA. Vodiči jazdiaci v Bratislave a jej okolí hlásia na viacerých úsekoch zdržanie v kolónach desať až 25 minút.

Zhustená premávka je najmä na diaľničnom obchvate zo Zlatých pieskov po Prístavný most, na Trnavskej ceste, Račianskej, Vajnorskej a Šancovej ulici.

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje na nehodu na 18. km diaľnice D1 z Bratislavy do Senca.

Rovnako aj na dopravné obmedzenie a tvorbu kolón pre výstavbu diaľničnej križovatky Triblavina neďaleko hlavného mesta.

Stella centrum informuje o kolónach a zdržaní do 25 minút na diaľnici D2 za Stupavou v smere do Bratislavy, v hlavnom meste na Račianskej v smere do centra, vo Vajnoroch smerom do centra, v Dunajskej Lužnej v smere do Rovinky a Bratislavy. Taktiež v Moste pri Bratislave, v Ivanke pri Dunaji, za Studeným a Miloslavovom v smere do Bratislavy.

Zelená vlna RTVS upozorňuje aj na nehodu v Rovinke smerom do Bratislavy. Vodiči by si mali dávať pozor aj na cestárov na diaľnici D2 za Stupavou v smere do hlavného mesta.