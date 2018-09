SaS predstavila mládežnícku organizáciu s názvom Mladí SaSkári

Mládežnícka organizácia SaS bude mať vedenie, ale aj vyčlenený finančný balík.

4. sep 2018 o 12:32 TASR

BRATISLAVA. Mladí ľudia našli zázemie v strane Sloboda a Solidarita (SaS).

Jej mládežnícku organizáciu predstavila v utorok na tlačovej konferencii v Bratislave podpredsedníčka SaS Jana Kiššová. Jej názov je Mladí SaSkári.

Perspektíva pred mladých

"Často chodíme aj do škôl, do podnikov a dostávame otázku, čo chceme robiť s tým, že čoraz viac mladých ľudí odchádza do zahraničia. Pýtajú sa nás, ako tomu chceme zabrániť. Pýtajú sa na nás to nielen zamestnávatelia, ale aj starí rodičia mladých ľudí," povedala Kiššová.

Mladí musia mať podľa nej na perspektívny život na Slovensku vytvorené vhodné podmienky. Preto im musíme dať na to priestor. Treba im dať šancu na priloženie ruky k dielu, povedala Kiššová s tým, že Slovensko potrebuje mladých angažovaných ľudí.

"Nechceme byť mládežníckou organizáciou, ktorá bude fungovať len na formálnom princípe. Chceme byť reálnou platformou na to, aby mladí ľudia mohli formulovať svoje názory a riešenia," poznamenal jeden z Mladých SaSkárov Tomáš Popovič.

Zároveň doplnil, že mládežnícka organizácia pripravuje program, ktorý bude znamenať zlepšenie ľudí v krajine.

Mladí SaSkári sú podľa neho otvorení všetkým, ktorí sa zhodujú s myšlienkou liberálnej strany.

"Cieľom je vytvoriť odborné kluby, v ktorých sa budú môcť mladí stretávať a vymieňať si názory a postoje. Konštruktívne nápady zaradíme do našej vízie," povedal Michael Hanzalík, člen Mladých SaSkárov.

So Sulíkom sa budú stretávať raz mesačne

Predseda SaS Richard Sulík povedal, že mládežnícka organizácia bude mať vedenie, ale aj vyčlenený finančný balík.

Prvé jej stretnutie bude 8. októbra o 18. h v Liberálnom dome.

Debatovať bude na tému, ako sa môžu mladí ľudia uplatniť v profesijnom živote a politike.

Sulík sa chce s mladými v strane stretávať raz mesačne.