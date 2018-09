Saková: Policajného prezidenta budú môcť zvoliť na štyri roky dvakrát po sebe

Ministerka vnútra mala televízii Joj potvrdiť, že sa na voľbe zhodla s premiérom Pellegrinim.

4. sep 2018 o 12:31 SITA

BRATISLAVA. Nový policajný prezident bude môcť byť zvolený na obdobie štyroch rokov dvakrát po sebe.

Ako ďalej informuje portál TV JOJ noviny.sk, televízii to potvrdila ministerka vnútra Denisa Saková s tým, že sa na tom zhodla s premiérom Petrom Pellegrinim.

Portál pripomína, že Saková na svojom facebookovom profile v pondelok večer informovala, že sa stretla s premiérom Pellegrinim.

V statuse uviedla, že "funkčné obdobie prezidenta Policajného zboru nemusí byť nevyhnutne sedem rokov, do úvahy by napríklad prichádzalo skrátenie tejto doby a na druhej strane by sa o túto funkciu mohol uchádzať viac ako len raz".