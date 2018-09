Na juhu Slovenska sa roztrhol rýchlik, dopravu na trati prerušili

Vlak smeroval z Bratislavy do Košíc.

5. sep 2018 o 10:43 (aktualizované 5. sep 2018 o 11:58) Jakub Habas

BRATISLAVA. Na železničnej trani medzi Kalnou nad Hronom a Levicami sa v stredu pred desiatou roztrhla súprava rýchlika.

Išlo o vlak R811 smerujúci z Bratislavy do Košíc.

"Pasažieri neboli ohrození, automaticky sa aktivovali brzdy," povedal hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

Odtiahnu ich

Pre cestujúcich by mal prísť ďalší rušeň o pol dvanástej. Odtiahnuť by ich mal do Kalnej nad Hronom.

Problémom je, že na tomto úseku trate je len jedna koľaj, čo komplikuje odtiahnutie.

Doprava je na tomto úseku podľa železnice prerušená od 9:55.

Nie je to ojedinelé

Takáto situácia podľa Kováča nie je výnimočná. Dochádza k tomu väčšinou pri rozbiehaní vlaku, kedy sa najviac zaťažujú spojenia medzi vágónmi a rušňom.

Deje sa to asi dvakrát ročne a dôvodom je únava materiálu.

"Keď vypravíme 1500 vlakov denne, rok má 365 dní a udeje sa to v dvoch prípadoch ročne, tak ide o mizivé promile," povedal Kováč. Dodal, že takéto situácie sa dejú aj v zahraničí.

Informovala o tom Železničná spoločnosť Slovensko.