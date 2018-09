Ombudsmanka sa kvôli príspevkom pre postihnutých obrátila na súd

Podmienky pre získanie peňažných príspevkov sú podľa ombudsmanky diskriminačné.

5. sep 2018 o 11:08 SITA

BRATISLAVA. Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová podala návrh na Ústavný súd Slovenskej republiky pre diskriminačné podmienky na získanie peňažných príspevkov na osobnú asistenciu či motorové vozidlo.

Na stredajšej tlačovej konferencii upozornila, že aktuálna právna úprava stanovuje vekové ohraničenie potrebné na získanie príspevkov pre osoby so zdravotným postihnutím, a to od 6 do 65 rokov veku.

O zmenu ustanovení a odstránenie diskriminačných podmienok žiada na základe podnetu komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzany Stavrovskej.

Stavrovskej sa nepodaril problém riešiť na Ministerstve práce. Podľa komisárky aj ombudsmanky nemôže byť vek prekážkou pri poskytovaní pomoci.

Ombudsmanka hovorí o diskriminácii

Aktuálna právna úprava je podľa ombudsmanky diskriminačná, pretože zasahuje do práv osôb so zdravotným postihnutím viesť nezávislý život a plnohodnotne uplatňovať všetky svoje základné práva.

Ako konštatovala, je tiež v rozpore s princípmi ľudskej dôstojnosti a rovnosti, a nie je v súlade s medzinárodnými záväzkami, ktoré Slovensko musí rešpektovať.

Pri práve na osobnú asistenciu ide podľa Patakyovej o to, že štát pri osobách s ťažkým zdravotným postihnutím im pomáha v tom, aby v internej časti osobná asistencia napomáhala k dôstojnému životu a v externej časti.

"To je základná filozofia pri osobnej asistencii a vekovým obmedzením podľa zákona nie je akceptovateľná. Paušálnym prístupom predstavuje zásah do života týchto ľudí a znemožňuje im uplatňovať sa v živote," upozornila Patakyová.

Navrhli zmeny

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím podal na Ministerstvo práce návrh na zmenu zákona o peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Poukázal pritom na diskriminačné ustanovenia vo veci obidvoch príspevkov, teda príspevku na osobnú asistenciu či príspevku na motorové vozidlo.

"Poukazovala som na to, že ustanovenia sú diskriminačné a v rozpore s nezávislým spôsobom života, žiaľ, ministerstvo sa nestotožnilo s týmito argumentmi," povedala Stavrovská.

Upozornila, že človek so zdravotným postihnutím, aj keď chce pracovať po 65 roku veku, nemá nárok na pomoc.



V prípade, že ústavný súd vyhovie návrhu ombudsmanky, priznávanie príspevkov nebude do budúcna vekovo obmedzené a ľudia, ktorým boli podľa terajšej úpravy žiadosti zamietnuté, si o príspevok budú môcť požiadať znova.