Saková: Zoznam ľudí vo vládnom špeciáli sa zvykne meniť do poslednej chvíle



5. sep 2018 o 15:03 TASR

BRATISLAVA. Zoznam cestujúcich a požiadavka o prelet vládneho špeciálu nad cudzím územím sa administruje niekoľko hodín či dní pred preletom.

A veľakrát sa stane, že zoznam pasažierov sa mení do poslednej chvíle. Vyhlásila to v stredu ministerka vnútra Denisa Saková (Smer) v odpovedi na otázku, prečo Slovensko vo vlaňajšej žiadosti o prelet vládneho špeciálu Poliakom uviedlo, že je na jeho palube aj vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák (Smer), aj keď to nebola pravda.

Tento let sa dostal do pozornosti médií potom, ako bol spojený s únosom vietnamského občana do vlasti.

Prečo sa zmenil dôvod letu, keďže prvú žiadosť Poliaci zamietli, Saková nepovedala.

"Ja nemám informácie od poľskej strany. Boli dané dve žiadosti. V prvej meno exministra Kaliňáka nebolo, potom bola žiadosť s jeho menom. Či chcel letieť alebo nie, to sa musíte opýtať jeho," dodala.

Saková zároveň uviedla, že ona vo funkcii ministerky ešte neavizovala svoj let spôsobom, že by na palube lietadla napokon nebola.

"Ja som tých letov ešte nemala v pláne veľa," poznamenala.