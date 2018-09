Bude vaše dieťa futbalista alebo šprintér? Odhalia to testy na školách

Prváci prejdú výkonnostnými testmi.

5. sep 2018 o 19:00 Peter Kapitán

BRATISLAVA. Ak sa dnes nájde na Slovensku niekto s výnimočným talentom na atletiku, väčšinou ide o náhodu. Ukazuje to aj príklad jedenásťročnej Annamárie z Moldavy nad Bodvou, ktorá na školských pretekoch v obyčajných balerínkach porazila svoje trénované súperky.

Taktiež šprintér Ján Volko, ktorý minulý rok získal na halových majstrovstvách Európy striebornú medailu v šprinte na 60 metrov, sa k tejto disciplíne dostal len náhodou.

Pôvodne sa venoval futbalu, atletiku, ku ktorej ho priviedol jeho otec, bral len ako doplnok.

„Na futbale však pravidelne nehrával zápasy, tak sa toho nakoniec vzdal. Už keď mal 15 rokov, bolo vidieť, že po atletickej stránke je v porovnaní so svojimi rovesníkmi inde,“ hovorí jeho trénerka Naďa Bendová.

V Bratislave vedie športovú akadémiu Naša, kde sa dnes venuje päťdesiatim deťom.

„Systémové vyhľadávanie talentov u nás nefunguje. Ak som chcela nájsť nové deti, ktoré by mohli byť v atletike úspešné, musela som sama vo voľnom čase chodiť na školské súťaže a sledovať, či by niekto mohol mať na to, aby sa presadil,“ hovorí Bendová.

Testovanie schopností

Vo väčšine prípadov to teda funguje tak, že sa rodič rozhodne, či a na aký šport by chcel svoje dieťa dať. Od tohto školského roka by sa to však mohlo zmeniť.

Po minuloročnom pilotnom projekte ministerstvo školstva tento rok spúšťa testovanie športových schopností prvákov a tretiakov na základných školách.