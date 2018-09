Odborári pozitívne vnímajú návrh obedov zadarmo v školách

Obedy zadarmo v školách budú štát stáť ročne asi 117 miliónov eur.

6. sep 2018 o 14:05 (aktualizované 6. sep 2018 o 15:04) SITA

BRATISLAVA. Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pozitívne vníma návrh strany Smer, aby boli obedy pre všetkých žiakov základných škôl a posledných ročníkov materských škôl zadarmo od 1. januára 2019.

Zároveň upozorňujú na niekoľko problémov, ktoré môžu po zavedení bezplatných obedov nastať a je potrebné ich riešiť ešte pred zavedením do praxe.

"Ide o zvýšenie personálneho zabezpečenie prípravy a výdaja stravy, vrátane nutnej evidencie pripravených a reálne vydaných obedov, hygienické aspekty spojené so zvýšením počtu stravníkov, zvýšenú náročnosť financovania spojenú s rozširovaním kapacít školských jedální či vypracovanie jednotného metodického postupu a usmernenia pre všetky školské jedálne na Slovensku, ktorých sa to dotkne s dostatočným predstihom," píše sa v tlačovej správe, ktorú agentúre SITA zaslala Eva Čahojová z odborového zväzu.

Richter chce ešte diskutovať

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter chce diskutovať so všetkými zriaďovateľmi škôl, najmä s obcami a mestami, teda so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS), o riešení aj tých technických problémov, ktoré spomenuli odborári.

„Ja si ich v plnej miere uvedomujem, ale najväčšie riziko by bolo, keby záujem rodičov a detí o stravu bol a my by sme im nevedeli vytvoriť k tomu podmienky a predpoklady," povedal Richter.

Toto je podľa ministra práce spoločná úloha aj štátu, aj zriaďovateľov a na túto tému je pripravení rokovať a hľadať riešenia tak, aby túto úlohu spoločne zabezpečili.

"Toto je opatrenie, ktoré sa dotýka mladých rodín, pretože môžu byť rodiny, kde chodia dve, tri deti na základnú školu a tá pomoc sa v tom prípade znásobuje," vysvetlil Richter.

Minister si preto myslí, že bude spoločnou ambíciou aj so ZMOS-om nájsť riešenie, aby vyriešili spolu aj technické podmienky a vytvorili podmienky a predpoklady pre to, aby toto opatrenie plnilo úlohu a bolo čo najviac efektívne.

Mestá a obce majú obavy

ZMOS nespochybňuje filozofiu navrhovaného opatrenia. Podľa ich informácií sa dnes v základných školách stravuje necelých 70 percent detí, teda mestá a obce budú musieť zabezpečiť bezplatné stravovanie pre ďalších 126 000 detí.

„Toto číslo sa bude dať len veľmi ťažko naplniť plošne vo všetkých základných školách vo všetkých mestách a obciach," povedal hovorca ZMOS-u Michal Kaliňák.

Zároveň podľa ZMOS-u bude potrebné zamestnať približne 2 500 kuchárok a ďalšieho personálu, zabezpečiť ďalšie priestory na školské jedálne a výdajne stravy a tiež investovať do ďalšieho technického vybavenia jedální.

"Dnes mestá a obce získavajú príspevky od rodičov len na potraviny v objeme približne 100 miliónov eur ročne. Okrem toho z vlastných zdrojov platia ďalšie financie na chod školských jedální," informoval Kaliňák.

Keďže predkladateľ návrhu podľa ZMOS-u neplánuje zmeniť spôsob financovania školských stravovacích zariadení, napriek tomu, že samospráva má zabezpečiť stravovanie o asi 126 000 žiakov viac, nezvýši sa príjem samosprávy z podielových daní na stravovanie.

Dotácia z ministerstva práce bude podľa ZMOS-u len vo výške, ktorú samospráva vybrala za stravovanie v roku 2017, keď sa stravovalo len približne 70 percent žiakov základných škôl.

"Preto naďalej považujeme tieto naše obavy za opodstatnené a mali by byť sprevádzané návrhmi na minimalizáciu negatívnych dopadov," informoval Kaliňák.

Obedy pre žiakov

Obedy zadarmo v školách budú štát stáť ročne asi 117 miliónov eur. Povedal to na tlačovej besede 4. septembra predseda strany Smer Robert Fico.

"Týka sa to asi 516-tisíc detí. Každé dieťa na ZŠ a každé dieťa v poslednom ročníku materskej školy dostane od štátu tú sumu, ktorú dnes rodičia dávajú na jeho obed. Hovoríme o sume 1,20 eura na žiaka, bez ohľadu na to, aký príjem má rodič," vysvetlil Fico.

Deti, ktoré nemajú v školských zariadeniach jedálne, budú mať podľa slov ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera zabezpečené desiate.