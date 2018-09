Dobré ráno: Kde urobili venezuelskí súdruhovia chybu?

Krajina s najväčšími ropnými zásobami je po rokoch socialistickej vlády v rozklade.

6. sep 2018 o 23:30 Lukáš Onderčanin, Peter Tkačenko

Legendárny výrok Viktora Černomyrdina možno preložiť zhruba takto: Chceli sme to urobiť čo najlepšie, ale dopadlo to ako vždy. O tom, že tak nejako to vždy dopadne s pokusom zaviesť do praxe reálny socializmus, sa v posledných rokoch presviedča Venezuela.

Krajina s najväčšími ropnými zásobami na svete je po rokoch socialistickej vlády v rozklade a utekajú z nej státisíce ľudí.

O tom, kde urobili venezuelskí súdruhovia chybu, sa Peter Tkačenko rozpráva so zahraničným redaktorom denníka SME Lukášom Onderčaninom.

Krátky prehľad správ

Detská prostitúcia v okrese Trebišov sa podľa ministerky vnútra Denisy Sakovej nepotvrdila. Na rokovaní parlamentného ľudskoprávneho výboru poslancom parlamentu zároveň povedala, že nákazu syfilisu šírila osoba, ktorú už stíhajú. K šíreniu podľa nej prispel aj promiskuitný spôsob života a nedostatočná hygiena.

Dostavba tretieho a štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce by sa už nemala ďalej predražovať. Podľa generálneho riaditeľa Slovenských elektrární Branislava Strýčka je rozpočet na dostavbu nastavený na 5,4 miliardy eur a pri súčasných cenách silovej elektriny by sa nemal navyšovať, a má aj rezervu. Dostavbu Mochoviec iniciovala prvá vláda Roberta Fica, pričom podľa pôvodných plánov mali už byť oba bloky v prevádzke, a to za polovičnú cenu oproti skutočnej.

Indický najvyšší súd vo štvrtok zrušil zákon, ktorý umožňoval trestanie sexuálneho styku ľudí rovnakého pohlavia až desiatimi rokmi za mrežami. Rozhodol tak na základe petície, ktorú podalo päť osôb s tým, že žijú v strachu pred možným trestom zo strany polície. Súd v Naí Dillí vyhlásil zákon, podľa ktorého bol sexuálny styk ľudí rovnakého pohlavia "proti prírode", za protiústavný už v roku 2009, najvyšší súd však namietal, že zmenu môže vykonať len parlament.

Británia zverejnila fotografie dvoch mužov, ktorých označila za príslušníkov ruskej vojenskej rozviedky podozrivých z pokusu o vraždu Sergeja Skripaľa jedom novičok. Moskva akékoľvek zapojenie do kauzy naďalej odmieta.

Slovenský zväz ľadového hokeja predstavil nové reprezentačné dresy. Je na nich zobrazený štátny znak zostavený z hokejok. Dôvodom zmeny je, že na dres so štandardným znakom si zväz nemohol uplatňovať autorské práva a zarábať na ňom. Podľa šéfa zväzu Martina Kohúta chcú získané peniaze použiť na rozvoj slovenského hokej.



Viac správ nájdete na webe denníka Sme.

