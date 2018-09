Prieskum AKO: Smer si drží preferencie, extrémisti z ĽSNS klesli

Spolu podľa prieskumu kleslo.

7. sep 2018 o 11:25 Lucia Krbatová

BRATISLAVA. Ak by sa parlamentné voľby konali na prelome augusta a septembra, zvíťazil by Smer so ziskom 21,2 percenta. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO.

Smer si v porovnaní s augustom takmer nepohoršil, hoci kauza únosu vietnamského podnikateľa Trinh Xuan Thanha stále neodznela.

Za Smerom nasleduje so ziskom 16 percent opozičná SaS. V auguste jej agentúra namerala 15,7 percenta. Tretia by skončila koaličná SNS, ktorú by volilo 10,9 percenta respondentov.

Hnutie Sme rodina by získalo 9,5 percenta a OĽaNO 9,4 percenta.

Prieskum AKO - September 2018 agentúrou AKO v období od 30.08.2018 do 05.09.2018 Do parlamentu postupujú len strany, ktoré získajú aspoň 5 percent hlasov

V porovnaním s minulým mesiacom klesli extrémisti z ĽSNS. Kým v auguste im agentúra namerala 10,9 percenta, v najnovšom prieskume by získali 8,6 percenta.

Do parlamentu by sa dostalo aj mimoparlamentné KDH, ktoré by volilo 7,6 percenta opýtaných a Most-Híd so ziskom 6,3 percenta.

Nová strana Progresívne Slovensko si mierne polepšila. V auguste by ju volilo 4,1 percenta a začiatkom septembra by jej dalo hlas 4,6 percenta.

Ďalšia nová strana Spolu si pohoršila o jeden percentuálny bod. Hlas by jej začiatkom septembra dalo 2,3 percenta ľudí, pred mesiacom to bolo 3,3 percenta.