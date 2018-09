Fico by mal ako kandidát na ústavného sudcu u Mistríka slabé šance

Parlament by podľa prezidentského kandidáta nemal mať problém zvoliť kandidátov na ústavných sudcov.

7. sep 2018 o 12:16 TASR

BRATISLAVA. Národná rada (NR) by nemala mať problém zvoliť 18 kandidátov na ústavných sudcov a ponúknuť ich prezidentovi, aby vybral deviatich nových členov Ústavného súdu. Koalícia má na to dosť hlasov.

Ak parlament nie je schopný zvoliť týchto kandidátov, mal by zvážiť svoje zotrvanie.

Povedal to na piatkovej tlačovej konferencii v Bratislave prezidentský kandidát Robert Mistrík. Zdôraznil aj potrebu prísnejších pravidiel výberu ústavných sudcov.

Voľby kandidátov na ústavných sudcov

"Nemyslím si, že tu by mal byť problém, koalícia má dostatočnú väčšinu, takže by nemala mať problém vybrať 18 kandidátov a ponúknuť ich prezidentovi. Majú dosť hlasov, aby voľbu zabezpečili," povedal Mistrík.

Ak toho nie je parlament schopný, mal by podľa Mistrík zvážiť svoje zotrvanie. Reagoval tak na vyjadrenie Roberta Fica (Smer) podľa ktorého v súvislosti s výberom sudcov hrozí vážna ústavná kríza.

Mistrík tiež zdôraznil potrebu prísnejších pravidiel výberu ústavných sudcov. Tie, ktoré navrhla vláda, považuje za kozmetické úpravy.

Kritizuje navrhovaný minimálny vek kandidátov. Mal by sa zvýšiť zo 40 na 45 rokov. "Vylučujeme strednú generáciu kvalitných právnikov," upozornil Mistrík.

Rovnako by prijal, keby na zvolenie kandidáta bola potrebná ústavná väčšina, teda aspoň 90 hlasov, a nie 76 hlasov, ako navrhuje vláda.

Fica by nepreferoval

Ak by bol Mistrík prezidentom a dostal by na stôl kandidátov na ústavných sudcov, rozhodoval by sa pri výbere aj na základe osobného rozhovoru. Pokiaľ by sa medzi kandidátmi objavil Fico, nepreferoval by ho.

"Rozhodol by som sa na základe osobného rozhovoru a ostatných kandidátov, ale jeho šance by som videl veľmi slabé," poznamenal.

Prezidentský kandidát sa obrátil na ostatných uchádzačov o palác, aby spoločne o tejto téme hovorili a tlačili na to, nech parlament vyberie 18 kandidátov. Rovnako žiada právnikov, aby sa k téme vyjadrovali.

Na ústavnom súde sa chystá veľká personálna výmena. Deviatim z 13 sudcov sa vo februári 2019 končí funkčné obdobie.

Vláda navrhuje nové pravidlá výberu kandidátov. Parlament o nich bude rozhodovať na najbližších schôdzach.

Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) varoval, že ak sa nepodarí dohodnúť na zmene pravidiel, kandidáti sa budú voliť po starom.